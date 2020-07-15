السوق السعودي ينهي تعاملاته على ارتفاع بدعم البنوك و المواد الأساسية

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنطقة الخضراء بدعم من قطاعي البنوك و المواد الأساسية، حيث ارتفع القطاعان بنحو نصف نقطة مئوية.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7418 نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو 38 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 5.4 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 269.85 مليون سهم.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، فقد صعدت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.35 في المائة، تلته أسهم أرامكو السعودية 0.3 في المائة، و كذلك بنك سامبا 1.1في المائة، في المقابل تراجعت أسهم شركة إس تي سي بنحو 0.2 في المائة لتواصل التراجع وللجلسة الرابعة على التوالي.

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي في الصدارة أسهم شركة شمس والتي قفزت بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة صناعة الورق بمكاسب 8 في المائة حيث سجلت أسهم شركة شمس و صناعة الورق أعلى مستوى في عام.

في المقابل، تراجعت أسهم 27 شركة، تصدرها أسهم شركة أليانز إس إف للتأمين 1.8 في المائة ثم وحدات الجزيرة ريت المتراجعة 1.17 في المائة و كذلك وحدات ملكية ريت 0.9 في المائة.