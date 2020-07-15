جونسون: الوقت غير مناسب للتحقيق في تعامل بريطانيا مع جائحة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن تحقيقا سيجرى في المستقبل بشأن تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا المستجد لكن الوقت غير مناسب الآن إذ أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة، بحسب "رويترز" .

وقال جونسون اليوم الأربعاء "سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل وبالتأكيد سنجري تحقيقا مستقلا فيما حدث".