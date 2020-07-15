"بربري" تعتزم شطب 500 وظيفة بعد تراجع المبيعات

أعلنت دار أزياء بربري البريطانية أنها تعتزم شطب 500 وظيفة على مستوى العالم، من أجل خفض التكاليف بعدما تسببت إجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في تراجع المبيعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دار الأزياء القول إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 45% خلال الربع الماضي، وتوقعت استمرار تأثير فيروس كورونا على المبيعات خلال الفترة الحالية.

وكان فيروس كورونا قد دفع المتاجر الفاخرة لإغلاق أبوابها في أنحاء العالم، والآن بدأ المستهلكون في بعض الأسواق العودة لشوارع التسوق مجددا.

وقد انخفضت أسهم بربري بنحو 6.7% في بورصة لندن في وقت مبكر من اليوم ، بحسب "الألمانية".

وتشمل الوظائف التي سوف يتم شطبها 150 وظيفة في المملكة المتحدة، أو ما يعادل 4% من القوة العاملة للشركة في بريطانيا.

ويعمل لدى بربري حاليا نحو 10 الآف شخص في أنحاء العالم.