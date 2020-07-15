"السعودي الفرنسي كابيتال": توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع 8.16 مليون ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الفترة من 1 أبريل 2020م إلى 30 يونيو 2020، وستكون التوزيعات النقدية على أساس 51 مليون وحدة قائمة، حيث بلغت قيمة الربح الموزع 0.16 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.6 في المائة، وبلغت نسبة التوزيع 1.54 في المائة من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ يوم الأثنين 2019/12/31.

وقالت الشركة بأنه ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بحسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الثلاثاء 2020/07/21 (نهاية يوم التداول بتاريخ 2020/07/19)، كما سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.