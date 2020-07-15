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الطاقة- المعادن

الذهب يستقر فوق 1800 دولار مع تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا

الاقتصادية من الرياض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس، وفقا لـ"رويترز".
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1808.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش. وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1808.90 دولار.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "يبدو الطلب قويا على الذهب عند الهبوط لمستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، مع تحوط مستثمرين من مخاطر كوفيد-19، لاسيما بعد تجدد الإغلاق في كاليفورنيا".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1971.89 للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 825.42 دولار والفضة 0.1 في المائة إلى 19.19 دولار.

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