"سامبا" تنضم لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن انضمامها لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية كعضو المقاصة العام للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية.