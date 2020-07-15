"الوطنية للبناء والتسويق" توصي بزيادة رأس مالها 100% عن طريق منح أسهم

أعلنت الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/07/14 برفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الإحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.

وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 100 في المائة، حيث سيبلغ رأس المال بعد الزيادة 120 مليون ريال من 60 مليون ريال قبل الزيادة، وستبلغ عدد الاسهم بعد الزيادة 12 مليون سهم من 6 مليون سهم قبل قبل الزيادة.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو وتنوع في استثمارات الشركة.

وقالت الشركة بأن تاريخ الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.