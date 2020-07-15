"مسقط المالية": توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المشاعر ريت

أعلنت شركة مسقط المالية عن توزيع 5724000 ريال سعودي أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المشاعر ريت للنصف االأول من عام 2020، عن فترة الاستحقاق من 01/01/2020 وحتى 30/06/2020 (مدة 181 يوم فقط)، حيث ستكون فترة أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ 2020/07/23.

وقالت الشركة بأن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 57240000 وحدة، حيث بلغت قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.10 ريال، ونسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1%.