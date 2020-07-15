أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع 10 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/03/31، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 20 مليون سهم، وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.5.
وقالت الشركة بأن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقا.
"أبو معطي" توزع أرباحا نقدية عن السنة المالية المنتهية في مارس 2020
أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع 10 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/03/31، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 20 مليون سهم، وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.5.
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