«الصحة»: الإصابات المؤكدة تنخفض والحالات الحرجة مستقرة .. لكن الفيروس نشط

مراكز تأكد تواصل عملها في مختلف المناطق. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، وذلك ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 237803 إصابات، بينها 57960 حالة نشطة، منها 2230 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة. وتعد الإصابات الجديدة المسجلة أقل الحالات منذ أكثر من شهر.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 7718 حالة جديدة، كأعلى رقم سجل للتعافي منذ بداية جائحة كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 177560 حالة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، أنه تم تسجيل 40 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2283 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

وأردف أن جائحة فيروس كورونا لا تزال مستمرة عالميا، وأنه يجب العودة بحذر للحياة الطبيعية، مؤكدا استمرار نشاط الجائحة على مستوى العالم، وتضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

وأبان أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية، منوها إلى أن هناك انخفاضا في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، واستقرارا في الحالات المؤكدة والحرجة.

وزاد: "بلغ عدد الفحوص الجديدة 40799 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 2377673 فحصا".

وأكد العبدالعالي أن استمرار ظهور عينة الفحص إيجابية بعد التعافي، لا يعني أن الشخص ما زال مصابا، وهو لا يسبب العدوى لمن حوله.

وحذر من تداول معلومات عن انتهاء كورونا؛ لأن الفيروس ما زال نشطا، داعيا أن من لديه أعراض كورونا التوجه إلى عيادات "تطمن"، إضافة إلى الذين ليست لديهم أعراض ويرغبون في الفحص بإمكانهم حجز موعد في مراكز "تأكد".

وأكد أن معلومة خطورة المعقمات على الجلد والقلب غير دقيقة ومبالغة في غير محلها، لأن المعقمات من أهم الطرق للحماية من الفيروس.

من جانبها، دعت الدكتورة سميرة الغامدي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك، الأهالي، إلى تثقيف الأطفال على حسب أعمارهم، وإذا أصيب الطفل بفيروس كورونا يجب أن يشرح له الأمر بشكل مبسط عن طريق قصص أثناء اللعب.

وقالت: "ننصح أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بما يناسب أعمارهم، وينبغي تأهيل الأطفال نفسيا من الآن للعودة إلى المدارس".

وتطرقت إلى بعض القنوات التي ينصح بمتابعتها عند الحاجة للاستشارات النفسية منها مركز اتصال الاستشارات النفسية التابع للمركز أو المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على الرقم 920033360، وكذلك تطبيق "قريبون" وتطبيق "تطمن" الذي يضم كثيرا من المحاضرات التي تخص الاضطرابات النفسية والدعم النفسي.

وتحدثت الغامدي عن الفئات الأكثر تعرضا للاضطرابات النفسية سواء كانوا مصابين بها أو لديهم تاريخ مرضي سابق أو المستمرين في التشخيص أو لديهم أعراض اضطرابات نفسية، ناصحة إياهم بالمداومة على أخذ أدويتهم وعدم إهمال أنفسهم هذه الفترة كونها حرجة وتحتاج إلى متابعة الخطة العلاجية المحددة من الطاقم الطبي، حاثة ذويهم والمحيطين بهم على إعطائهم الدعم النفسي.