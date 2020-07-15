«ناسا» تبحث عن جراثيم في المريخ .. مهمة تكلفتها 2.7 مليار دولار

وحدهم الأمريكيون نجحوا في إنزال روبوتات دون أضرار على سطح المريخ.

في مهمة تقدر ميزانيتها بـ2.7 مليار دولار، تطلق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في 30 تموز (يوليو) الجاري باتجاه المريخ أحد أكثر مسباراتها تطورا، وهو روبوت عبارة عن مركبة كبيرة بست عجلات، في محاولة للعثور على أدلة على أن جراثيم فعلية كانت تجوب مياه الكوكب الأحمر قبل ثلاثة مليارات ونصف المليار عام، بحسب "الفرنسية".

وستستمر رحلة "برسفيرنس" أكثر من ستة أشهر. وفي حال هبط الروبوت على سطح المريخ دون أن تلحق به أضرار، سيبدأ استكشافا علميا على أعوام عدة بغية أخذ عشرات العينات الصخرية ويحفظها على أن ينقلها روبوت آخر في المستقبل إلى الأرض.

ويخلف "برسفيرنس" أربعة مسبارات أمريكية أحدثت منذ نهاية التسعينيات بفضل الأقمار الاصطناعية والروبوتات الثابتة تحولا جذريا في معرفة الإنسان للمريخ، بتوفيرها الأدلة على أن الكوكب الأحمر لم يكن على الدوام جافا وباردا كما هو الآن.

وتوافرت على المريخ عناصر الحياة فيما مضى من مياه ومكونات عضوية ومناخ موات. ويأمل العلماء أن يجدوا في العينات التي سيأخذها "برسفيرنس" متحجرات بكتيريا أو جراثيم أخرى لتأكيد أن المريخ شهد فعلا شكلا من أشكال الحياة في الماضي الغابر.

وتعمل "ناسا" عن بعد منذ أشهر بسبب جائحة كوفيد - 19 إلا أن الجدول الزمني للمهمة، لم يتأثر.

وقال جيم برايندستاين رئيس "ناسا" "إنها واحدة من مهمتين عملنا جاهدين على ضمان إطلاقها في تموز (يوليو) الجاري". وتوجد الأرض والمريخ على الجانب نفسه من الشمس كل 26 شهرا وهي فرصة مواتية ينبغي عدم تفويتها.

وحدهم الأمريكيون نجحوا في إنزال روبوتات دون أضرار على سطح المريخ، أربعة مسبارات ثابتة وأربعة متحركة، باثفايندر وسبيريت وأوبورتيونتي وكوريوسيتي وهو الوحيد الذي لا يزال نشطا. وتأكد في الأعوام الـ20 الأخيرة فقط، أن الكوكب الأحمر كان يحوي فيما مضى محيطات وأنهارا وبحيرات. وأكد مسبار "كوريوسيتي" وحده وجود جزيئات عضوية، إلا أن الأجهزة على متنه لا يمكنها أن تبت بمصدرها البيولوجي المحتمل.

وحاول أول المسبارات الأمريكية "فايكينج 1" و"فايكينج 2" إيجاد أثر للحياة على المريخ ببدءا من 1976 لكن بشكل عرضي. وروى ج. سكوت هوبارد الذي أطلق برنامج استكشاف المريخ الحالي في العقد الأول من الألفية "تجارب رصد أثر للحياة كانت نتيجتها فشلا ذريعا".