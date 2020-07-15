"أرامكو" : إعادة تنظيم أعمال التكرير والمعالجة والتسويق لدعم إستراتيجية النمو عالميا

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اليوم عن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لديها في خطوة من شأنها أن تسهم في دعم وإحكام التكامل في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية وتقوية موقع الشركة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المالي وتوفر القيمة ودفع عجلة النمو عالميا.

ومن المقرر أن يضم نموذج تشغيل القطاع 4 وحدات أعمال تجارية هي : وحدة الوقود تشمل "التكرير والتجارة والتجزئة وزيوت التشحيم" ووحدة الكيميائيات ووحدة الطاقة الكهربائية ووحدة خطوط الأنابيب والتوزيع والفرض وستتلقى هذه الوحدات المساندة من 3 مستويات إدارية هي : التصنيع والإستراتيجية والتسويق وشؤون الشركات.

وتأتي عملية إعادة التنظيم هذه في إطار تعزيز فعالية وكفاءة أصول قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالشركة دون إحداث تغيير جوهري في الهيكل التنظيمي لأعمال القطاع.

وعبر عبدالعزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو عن تفاؤله بإطلاق نموذج التشغيل الجديد الذي نسعى من خلاله للارتقاء بانسيابية أعمالنا وأن يعزز مكانتنا كشركة عالمية كبرى في مجال الطاقة والبتروكيميائيات".

وأكد أن تطبيق هذا النموذج الجديد يمثل خطوة في إطار إستراتيجية أرامكو لتطوير قطاع عالمي متكامل للتكرير والمعالجة والتسويق من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تحقيق أكبر قيمة ممكنة في مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

وستمكن إعادة التنظيم المتوقع تنفيذها بنهاية العام الجاري أرامكو السعودية من تعزيز مكانتها الرائدة في مجالات السلامة والاستدامة والكفاءة والموثوقية.

يذكر أن أرامكو تمتلك قطاعا عالميا للتكرير والمعالجة والتسويق تتوفر له مقومات التكامل الإستراتيجي فضلا عن ارتكازه على مكانة الشركة وقدرتها التنافسية في قطاع التنقيب والإنتاج.

كما تتمحور إستراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في الشركة حول توفر فرص النمو عبر مراحل سلسلة المواد الهيدروكربونية لتمكين الشركة من تنمية مصادر أرباحها، ومنحها المرونة الكافية التي تمكّنها من مواجهة تقلبات أسعار النفط والاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات البتروكيميائية.