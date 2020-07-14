المافيا الإيطالية «تغتسل» في عاصمة أوروبا المالية

الحي المالي في لندن أحد أهم المراكز التي تعبر من خلالها الأموال القذرة إلى عالم الأموال النظيفة. "جيتي" أحد زعماء المافيا الإيطالية في قبضة الشرطة.

بالكاد كانت جثة ابنه باردة عندما تم تهديد الأب الحزين من قِبل رجال في شركة جنازات. داخل غرفة الموتى في مستشفى يشتمل فقط على الأساسيات في مدينة لاميزيا تيرمي جنوبي إيطاليا، لم يُترك الموتى بسلام. كل جثة أصبحت الآن سلعة ثمينة، تساوي آلاف اليورو بالنسبة لأعضاء الجريمة المنظمة الأكثر قسوة في أوروبا.

عرف الرجال من شركة الجنازات بطريقة أو بأخرى المرضى الذين ماتوا حتى قبل أن تعرف عائلتهم. من خلال الترهيب، تمكّنوا من الوصول إلى السجلات الطبية المركزية في المستشفى، ما سمح لهم بالكشف عن الذين هم أكثر مرضاً وأكثر عُرضة للموت. إذا فكر الأقارب في اختيار شركة جنازات مختلفة لأخذ أحبائهم، سرعان ما كان يضمن هؤلاء الرجال تغيير رأيهم.

"إنهم يضربون بعضهم بعضا تقريباً في المنافسة على المرضى"، كما قال عامل طبي مرعوب لزميل في محادثة تم تسجيلها سراً من قِبل محققي مكافحة المافيا في إيطاليا.

كان الطاقم الطبي عاجزاً عن التدخل. قال الموظف، "إنهم يتصرفون بوقاحة لا توصف. عندما يصل الأقارب، يجدون متعهدي الدفن قد سبقوهم إلى هناك".

هذا المستشفى العام في منطقة كالابريا اخترقته مافيا إندرانجيتاه، وهي مافيا لا تزال غير معروفة خارج إيطاليا لكن نمت لتُصبح واحدة من أخطر المؤسسات الإجرامية النشطة دولياً والمتطورة مالياً في العالم الغربي.

خلال العقدين الماضيين، وسعت العائلات الرائدة في مافيا إندرانجيتاه العمليات خارج منطقتها الصغيرة. وهي تُسيطر اليوم على جزء كبير من استيراد الكوكايين إلى أوروبا، فضلاً عن تهريب الأسلحة والابتزاز وغسل الأموال عبر الحدود. عدة مئات من العشائر المستقلة ذاتيا تحوّلت إلى واحدة من أنجح الأعمال في إيطاليا، إذ تُقدر بعض الدراسات أن حجم مبيعاتها السنوية المجتمعة قد يصل إلى 44 مليار يورو - تعتقد وكالات إنفاذ القانون أنها أكثر من جميع عصابات المخدرات المكسيكية مجتمعة.

لكن حتى بين مثل هذه الأنشطة الإجرامية المربحة، الثروات المعروضة من نهب نظام الصحة العامة في إيطاليا برزت فرصة ذهبية. من خلال المسؤولين العامين الفاسدين، تمكّن أعضاء الجريمة المنظمة من تحقيق أرباح هائلة من عقود مُنحت لشركات الواجهة الخاصة بهم، بالتالي إنشاء احتكارات على خدمات تراوح من توصيل المرضى في سيارات الإسعاف عُرضة للأعطال إلى أخذ الموتى.

فواتير جميع هذه الخدمات تسجَّل على حساب دافعي الضرائب الإيطاليين من خلال خدمة الصحة الممولة مركزياً لكن تُدار إقليمياً في البلاد، التي توزّع ميزانية سنوية بمليارات اليورو – والتي هي جائزة لا مثيل لها للعصابات الإجرامية. كانت قبضة عصابات الجريمة المنظمة شديدة لدرجة أن الأطباء في لاميزيا تيرمي أفادوا أنهم يضطرون إلى الانتظار خارج أحد أجنحة المستشفى ليقوم عناصر من إندرانجيتاه بفتح الباب المُغلق بمفاتيحهم.

تحقيق ‏ أجرته "فاينانشيال تايمز" أثبت كيف تم غسل الأموال من هذه الجرائم في المراكز المالية في لندن وميلانو. خلال الأعوام الخمسة الماضية، تم تجميع الأرباح المُكتسبة من بؤس المرضى في مستشفيات كالابريا في أدوات دين باستخدام الهندسة المالية من النوع المفضل عادةً لصناديق التحوّط والبنوك الاستثمارية. تم بيع مئات ملايين اليورو من هذه السندات، التي يحتوي كثير منها على فواتير مشبوهة وقّعتها أطراف من النظام الصحي تبين لاحقاً أن الجريمة المنظمة اخترقتها، إلى مستثمرين دوليين يراوحون من البنوك الخاصة الإيطالية إلى صناديق المعاشات التقاعدية في كوريا الجنوبية.

الاستخدام غير المُبلغ عنه سابقاً لأسواق رأس المال من قِبل عشائر المافيا التي تستفيد من الأزمة الصحية في كالابريا يُظهر كيف تحوّلت ثقافة فرعية إجرامية كانت عرضة للسخرية فيما مضى باعتبارها مجموعة مزارعي ماعز يعيشون في الجبال، إلى نقابة إجرامية معولمة تعمل براحة في عالم التمويل الراقي بقدر راحتها في ابتزاز الأعمال المحلية.

لا يُمكن فهم ظهور مافيا إندرانجيتاه واحدة من أنجح المؤسسات الإجرامية في العالم إلا من خلال إدراك مدى ملاءمة هيكلها التنظيمي الرشيق والريادي، القائم على روابط الدم، للحفاظ على قبضة قوية على الحياة العامة في كالابريا.

كالابريا ليست فقط أفقر منطقة في إيطاليا، لكنها واحدة من المناطق الأكثر حرماناً في الاتحاد الأوروبي. مع عدد سكان يبلغ مليوني نسمة، فإن حصة الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي تبلغ 17200 يورو، تقريباً نصف المتوسط الأوروبي. أشارت برقية دبلوماسية أمريكية في عام 2008: "لو لم تكُن جزءاً من إيطاليا، فستكون كالابريا دولة فاشلة". قالت البرقية إن مافيا إندرانجيتاه "تُسيطر على أجزاء كبيرة من أراضيها واقتصادها، وتُمثل ما لا يقل عن 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا (ربما أكثر بكثير) من خلال تهريب المخدرات والابتزاز والربا".

بعد عقد من الزمن - وثلاث فترات ركود إيطالية - أصبح الاقتصاد المحلي أسوأ. المنطقة تحتل المرتبة الأخيرة باستمرار على المستوى الوطني في كل فئة تقريباً. ارتفعت البطالة من 12.9 في المائة في عام 2010 إلى أكثر من 20 في المائة اليوم.

لعقود من الزمن، لم يكن أي أحد يهتم تقريباً بمافيا إندرانجيتاه، التي يأتي اسمها من الكلمة اليونانية التي تعنى "الشجاعة". مع ذلك، بحلول منتصف التسعينيات، اُتيحت لها فرصة هائلة. كانت مافيا كوزا نوسترا الصقلية قد تدمرت بسبب حملة مستمرة ضد المافيا من قِبل الدولة الإيطالية. استغل سكان كالابريا الفرصة للسيطرة على علاقاتها مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

على عكس مافيا كوزا نوسترا، العائلات التي تُشكل إندرانجيتاه ليست مُنظمة في هيكل مركزي بتسلسل هرمي، بدلاً من ذلك هي تُشغّل وحداتها المستقلة، ’Ndrine، وكل منها متجذرة في المنطقة التي تُسيطر عليها. على عكس المافيا الصقلية أو كامورا في نابولي، فإن عضوية العائلة في ’Ndrine منظمة تقريباً بالكامل حول علاقات الدم أو من خلال التزاوج بين العشائر. هذا جعلها أكثر مقاومة من الجماعات الإجرامية المنظمة الأخرى لاختراق الدولة لعملياتها.

يتحكم الآباء المؤسسون ويقررون أي عضو من العشيرة ينبغي إدخاله إلى المستويات العُليا في المنظمة، مع تولي الأبناء السيطرة في كثير من الأحيان في حالة سُجن آباؤهم أو قتلوا. في آذار (مارس) الماضي، تم اعتقال روكو مولي، السليل البالغ من العمر 25 عاماً لواحدة من العائلات الإجرامية الأكثر شهرة في كالابريا، عائلة مولي في ميناء جيويا تاورو، واتهامه باستيراد شحنة كوكايين حجمها 500 كيلو جرام مُخبأة في حاويات بلاستيكية.

مع ذلك، في الوقت الذي أصبحت فيه عائلات ’Ndrine المختلفة ثرية للغاية، بدأت أجزاء من أجيالها الشابة تبدو مختلفة جداً عن قُطّاع الطُرق الريفيين في عصر أجدادهم. مع مزيد من المال والعمليات المعقدة بشكل متزايد، ظهرت فئة جديدة من العصابات يُمكنها تطبيق تحليل كليات الأعمال على تحديات إدارة مؤامرة إجرامية دولية.

تقول آنا سيرجي، خبيرة الإجرام في جامعة إسيكس والمولودة في كالابريا: "عدد من جيل الشباب، الذين نشأتُ معهم في زمن واحد، حاصلون على شهادات من كلية لندن للاقتصاد أو حتى من جامعة هارفارد. بعضهم حصلوا على درجات الماجستير في إدارة الأعمال. يعيشون خارج كالابريا ويبدون كأنهم رجال أعمال محترمين، لا يُشاركون بشكل مباشر في اللاشرعية على مستوى الشارع، لكنهم هناك لتقديم الخبرة الفنية عند الحاجة".



جزاء المخالفين



هذا التطور المالي المتزايد يقترن بالنهج الوحشي تجاه الانضباط الداخلي. الذين يُعتقد أنهم شوّهوا اسم عائلتهم مُعرّضون لخطر القتل على أيدي أقاربهم. في عام 2011، ماتت ابنة عائلة إجرامية بعد أن شربت حمض الهيدروكلوريك. سُجن والدها ووالدتها وشقيقها بتهمة إساءة معاملتها بعد أن فشل المُدعون العامون في إثبات التهمة الأكثر خطورة المتمثلة في إجبارها على شُرب الحمض عقابا لها على التحدث إلى الشرطة.

في حين كانت هناك صراعات عنيفة بين عشائر إندرانجيتاه المختلفة، إلا أن التعاون العقلاني مقبول كأمر جيد للأعمال. لا يُعرف الكثير عن الأعمال الداخلية لمافيا إندرانجيتاه مقارنة بالمافيات الأخرى، لكن كشف المحققون عن أدلة على وجود لجنة مركزية لحل النزاع تتكون من أكابر ممثلي عائلات ’Ndrine الكبيرة.

يقول محققو مكافحة المافيا إنه من الشائع أن تقوم عدة عائلات بتجميع مواردها في مشاريع إجرامية مشتركة، خاصة تلك التي تركّز على شحنات الكوكايين عبر الحدود بقيمة مئات الملايين من اليورو.

من خلال السيطرة القاسية على النشاط الاقتصادي داخل أراضيها، تمكنت هذه العائلات من خلق قاعدة لتوسيع نشاطها الإجرامي بسرعة في الخارج، عن طريق إعادة استثمار الأرباح من الابتزاز في عمليات تهريب المخدرات المُربحة للغاية ومشاريع إجرامية أخرى. أي شخص في منطقتها يُعارض بشكل صريح العشائر لا يُخاطر بحياته فقط، بل أيضاً يتم إدراجه في القائمة السوداء علناً. في بعض الحالات يبقى ظل إندرانجيتاه يُطاردهم في كل من الوطن وأينما ذهبوا.

جايتانو سافيوني (59 عاماً) يُدير شركة أسمنت في بلدة بالمي، على بُعد 100 كيلو متر من كاتانزارو، عاصمة المنطقة. قبل 18 عاماً أصبح واحداً من حفنة صغيرة من رجال الأعمال في كالابريا الذين يشهدون علناً ضد إحدى عشائر إندرانجيتاه التي كانت قد ابتزت المال منه. يعيش سافيوني تحت حماية الشرطة حتى يومنا هذا.

في الأعوام التالية لم تحصل شركته على عقد واحد داخل كالابريا. عندما حاول في أجزاء أخرى من إيطاليا، تم إضرام النيران في شاحنات شركته. وحين حصل على عقد في فرنسا، تم إحراق شاحناته مرة أخرى. يقول متحدثاً عبر الهاتف من منزله المُحصن بشدة: "يُطالبون بحصتهم من أي شيء تفعله - إنها ضريبة يجب أن يدفعها الجميع. لا يُمكنك بيع شقة بدون أن تدفع لهم، ولا يُمكنك فتح عمل تجاري بدون إذن منهم".

يُضيف: "هذا يسحق المنطقة. دائماً ما نُصبح أكثر فقراً، لكن هذا ما يُريدونه. كلما كنّا أضعف، قل احتمال مقاومتنا. إندرانجيتاه وصلت إلى داخلنا، داخل عقولنا. الغالبية ببساطة تتكيّف مع النظام".

نيكولا جراتيري (61 عاما)، وُلد في كالابريا وعاش هناك طوال حياته تقريباً، لكن المُدعي العام بالكاد يعرف كيف تبدو المنطقة حوله اليوم. نتيجة لمحاربة إندرانجيتاه، كان جراتيري تحت حماية الشرطة الدائمة منذ عام 1989، وهو غير قادر على مغادرة مكتبه في كاتانزارو بدون حارس شخصي. معظم الأيام يأكل وحده ويعمل حتى وقت متأخر من المساء.

قال لـ"فاينانشيال تايمز" عبر الهاتف: "أنا لا أعرف المدينة التي أعيش فيها. لا يُمكنني إقامة علاقات طبيعية مع الناس. لا يُمكنني الذهاب إلى السينما. لا يُمكنني ممارسة المشي أو الذهاب إلى الشاطئ الذي يبعُد ستة كيلومترات من منزلي. أُغادر في الصباح، أتناول الطعام في المكتب في الغرفة نفسها وأعود إلى المنزل".

عندما كان طفلاً، درس جراتيري في المدرسة مع صبي قُتل والده على يد إندرانجيتاه. فتاة أخرى في فصله كانت ابنة رئيس عصابة مشهور. انضم أحد أصدقاء طفولته في وقت لاحق إلى عشيرة. بعد عقود من اللعب معاً كشباب، انتهى الأمر بقيام جراتيري بمحاكمته في المحكمة.

تفاني جراتيري جعله معروفاً بشكل متزايد في جميع أنحاء إيطاليا. مع ذلك، يعيش كل يوم وهو يعرف أن الموت يُلاحقه. أحبطت الشرطة عدة محاولات لاغتياله. في عام 2005، اكتشفت مخبأ أسلحة، بما في ذلك بنادق كلاشينكوف وقاذفات صواريخ ومتفجرات البلاستيكية، يعتقد أنها كانت تهدف لقتله وحراسه الشخصيين.

بينما يواصل رفع دعاوى قضائية ضد العائلات الإجرامية الرائدة في كالابريا، ارتفع عدد الأشخاص الذين يُريدون موته. يقول: "أعطوني سيارات جديدة ينبغي أن تتحمّل المتفجرات، وأعطوني المزيد من الأمن في منزلي، وفي الطريق الذي أسلكه إلى المكتب. أنا شديد الحذر. أحاول تجنّب المواقف الخطيرة، لكن أصبح الأمر أكثر صعوبة بكثير في الآونة الأخيرة".

هناك عدد قليل من مجالات الحياة العامة في كالابريا حيث يعمل "النظام" الذي يُقاتل جراتيري ضده بشكل أوضح مما هو في إدارة الصحة العامة في المنطقة، حيث الميزانيات الضخمة تخلق ساحة مثالية لتلاقي السياسات المحلية الفاسدة والمصالح التجارية والجريمة المنظمة.

تقول سيرجي، من جامعة إسيكس: "في كالابريا، تاريخ الرعاية الصحية يعكس فشل الدولة. في كل مرة يأتي فيها فصيل سياسي جديد، يتم القبض على شخص ما - ودائماً ما يتعلق هذا بالنظام الصحي. كانت الرعاية الصحية مشكلة في كالابريا لأجيال".



أساليب جديدة لغسل الأموال

مع نمو أرباح هذه العائلات الإجرامية من الابتزاز وتهريب المخدرات والاحتيال على الدولة، كذلك ازدادت الحاجة إلى إيجاد طرق معقدة بشكل متزايد لغسل أموالها. لندن هي واحدة من الوجهات الرئيسية لنقود إندرانجيتاه، وذلك وفقاً لوكلاوديو بيتروزيلو، ممثل الشرطة المالية الإيطالية في المملكة المتحدة، الذي يقضي أيامه في التحقيق في كيف يتم غسل الأموال القذرة من الجريمة المنظمة في العاصمة المالية لأوروبا.

أصبحت وظيفة بيتروزيلو أكثر صعوبة في الوقت الذي أصبحت فيه الخطوط الفاصلة بين بلطجية المافيا وخبراء المال الذين يرتدون البدلات الأنيقة ويحملون شهادات جامعية في إدارة الأعمال غير واضحة بشكل متزايد. "لا يزال كثير من الناس يعتقدون أن المافيا هم تجار مخدرات ومبتزون، لكن هناك الكثير ممن يشاركون في نقل الأموال من كالابريا والذين يظهرون في صورة رجال أعمال متطورين يمكن أن يكونوا جزءا أي من بنك استثماري أو شركة متعددة الجنسيات.

القصة حول كيف أن الأموال المنهوبة من مستشفيات كالابريا انتهى بها المطاف في النظام المالي العالمي توضح الطرق المعقدة التي تغسل بها إندرانجيتاه عائدات جرائمها. من خلال المقابلات وتحليل الوثائق المالية والإيداعات القانونية الإيطالية، وجدت "فاينانشيال تايمز" كيف تستفيد العشائر من حزام ناقل مالي ضخم. العائدات من أموال المستشفيات الفاسدة كانت تُجمع بطريقة عفوية، ودون قصد، على يد الوسطاء وتُخلَط مع الأصول الأخرى على شكل منتجات ديون. ثم تتدفق هذه الأموال عبر الحي المالي في لندن ولوكسمبورغ وميلانو، وفي نهاية المطاف في المحافظ الاستثمارية لعملاء البنوك الخاصة وصناديق التحوط.

في الفترة من عام 2015 إلى 2018، اشترى وسطاء مئات الملايين من اليورو من الفواتير التي وقعها مسؤولون في السلطات الصحية البلدية التي تعاني ضائقة مالية في كالابريا. اشترى هؤلاء الوسطاء الفواتير غير المدفوعة من الموردين بخصم كبير لأنها، بالنتيجة، مضمونة من قبل الدولة الإيطالية. بعد ذلك تباع لشركات مالية متخصصة تتولى دمجها في مجموعات من الأصول، وبدورها الشركات المالية المتخصصة تبيع للمستثمرين سندات مدعومة بالفواتير غير المدفوعة.

في حين أن كثيرا من الشركات الشرعية في إيطاليا تستخدم هذه العملية لبيع الديون المستحقة لها لدى السلطات الصحية الإقليمية، إلا أن السلسلة المعقدة من الوسطاء تجعلها عرضة للاستغلال من قبل أعضاء الجريمة المنظمة. في‏ الواقع، بعض هذه السلطات تم وضعها في وقت لاحق تحت إدارة الطوارئ من قبل الدولة الإيطالية بسبب تسلل المافيا إليها على نطاق واسع. بعد عدة سنوات من بيع الفواتير، داهم محققون يكافحون المافيا عددًا من الشركات التي أصدرتها لكونها واجهات لعشائر إندرانجيتاه.

الشركات التي تشكل واجهة للجريمة المنظمة العاملة في قطاع الرعاية الصحية الإيطالي تمكنت من بيع فواتير مستحقة لها لدى السلطات الصحية الإقليمية إلى وسطاء لا علم لهم بما يجري، باعوها بدورهم إلى شركات مالية شرعية. بعد ذلك غلفتها الشركات في منتجات دين متخصصة يتم تسويقها للمستثمرين المتعطشين للسندات الغريبة ذات العائد المرتفع في وقت تسوده أسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي. وفقا لأشخاص على علاقة بالصفقات، من بين المستثمرين في أدوات الدين المرتبطة بالنظام الصحي في كالابريا توجد صناديق تحوط ومكاتب عائلية مختلفة.

لم يتم تصنيف أو تقييم أي من هذه السندات من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية أو التداول بها في الأسواق المالية. بدلاً من ذلك، تم عرض بعضها بشكل خاص من قبل بنوك استثمارية متخصصة (بوتيكات)، وهناك عدد منها لديه مكاتب في مايفير أو الحي المالي في لندن.