الأجر حسب مكان الإقامة خطوة لها مخاطرها

أعلنت فيسبوك في أيار (مايو) أن ما يصل إلى نصف قوتها العاملة من المرجح أن تعمل من المنزل في غضون الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة. لكن هناك تحفظ واحد: يمكن تعديل رواتب الموظفين لتتماشى مع تكاليف العيش في الموقع الذي يختارونه، ما يعني تخفيضات محتملة في الأجور للذين يفكرون في الابتعاد عن قاعدتها المكلفة في بالو ألتو والمراكز العالمية الأخرى.

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي، للموظفين عبر فيديو إن التغيير سيصبح ساريا اعتبارا من كانون الثاني (يناير)، مضيفا: "سنجري تعديلا للراتب حسب مواقعكم اعتبارا من ذلك التاريخ (...) ستكون هناك عواقب وخيمة للأشخاص الذين ليسوا صادقين بهذا الشأن".

شركة الرسائل في مكان العمل "سلاك" أعلنت خطوة مماثلة، في حين أن زميلتها تويتر التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، وشركة المدفوعات عبر الجوال "سكوير" لم تؤكدا بعد ما إذا كانتا ستتبعان خطا فيسبوك - لكن هل أرست منصة وسائل التواصل الاجتماعي سابقة للقطاع في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات إلى تخفيض التكاليف؟

يقول توماس كوشان، أستاذ دراسات العمل والتنظيم في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمدير المشارك لمعهد سلون لأبحاث العمل والتوظيف، إنه "أساس ينطوي على مخاطر غير متوقعة إذا دفعت أجورا أقل للأشخاص لأنهم يعيشون في مكان أقل تكلفة".

لورا بالدوين، رئيسة شركة نشر كتب التكنولوجيا في الولايات المتحدة O’Reilly، توافق على ذلك. تقول: "إذا كنت تتوقع نتائج وحصيلة مماثلة من الجميع في فريقك الهندسي، مثلا، فكيف ستدفع لأحد المهندسين أقل من الآخر مقابل قيمة العمل نفسها؟ هل يهم إذا كان فريقك يعيش في كاليفورنيا أو يوتا، إذا كان من المتوقع أن يحقق نتائج مماثلة؟".

يمكن أن تختلف الرواتب بشكل كبير في أنحاء الولايات المتحدة كافة. وفقا لبيانات التعداد السكاني، كان متوسط دخل الأسرة في كاليفورنيا في 2018 يقارب 75 ألف دولار، مقارنة بـ 58700 دولار في ولاية نيفادا المجاورة و54500 دولار في ولاية ميزوري في الوسط الغربي. داخل كاليفورنيا، المتوسط في سان فرانسيسكو بلغ 107900 دولار مقارنة بـ 72600 دولار في لوس أنجلوس.

تشير فيسبوك - التي توظف ما يقارب 50 ألف موظف بدوام كامل في جميع أنحاء العالم - إلى أن هذه الخطوة ببساطة هي امتداد للممارسة الحالية. تقول متحدثة باسم الشركة: "دائما ما كنا نستخدم نهجا قائما على السوق في تحديد الرواتب، ما يعني أننا ندفع تماشيا مع ممارسة السوق الشائعة في كل موقع نعمل فيه. هذه هي ممارستنا الحالية، وكانت كذلك لأعوام. هذا ينطبق على جميع العاملين، بمن فيهم العاملون عن بعد".

مع ذلك، من الصعب التنبؤ بمقدار المال الذي ستوفره مثل هذه الخطوة لأمثال فيسبوك، التي تواجه مقاطعة إعلانية من بعض من أكبر الشركات في العالم، بعد اتهامها بعدم اتخاذ إجراءات ذات مغزى بشأن المعلومات الخاطئة المنشورة على موقعها.

يقول سمير هاسيجة، الأستاذ المساعد للتكنولوجيا وإدارة العمليات في كلية الأعمال الفرنسية، إنسياد، إن مزيدا من الأشخاص الذين يعملون من المنزل في مختلف المناطق سيوفرون مجموعة أكبر من المواهب. لكن بالمثل "الموظفون سيتمكنون من الوصول إلى مزيد من أصحاب العمل، لذلك الأمر يعتمد على كيف سيكون أداء سوق العرض والطلب".

إيان وودوارد، أستاذ ممارسة الإدارة في فرع كلية إنسياد في آسيا، يقول إن الشركات لا تستطيع أيضا توقع عوامل مثل التغييرات التنظيمية المحتملة استجابة لعمل مزيد من الأشخاص من المنزل على المدى الطويل، مضيفا أن أي شخص يعد من أفضل المواهب سيتمتع بقوة مساومة أكبر على الراتب، ما يجعل "من الصعب جدا" تأكيد الوفورات التي يمكن أن تحققها الشركات.

يمكن أن يقدم أصحاب العمل المساعدة للذين قد يجدون صعوبة في تحمل نفقات العيش بالقرب من مقر الشركة الرئيس، مثل المرشحين المبتدئين أو الذين لا يستطيعون الانتقال بسبب الالتزامات العائلية، كما يقول تشارلز كوتون، كبير مستشاري السياسة للأداء والمكافآت في معهد تشارترد للأفراد والتنمية في المملكة المتحدة. يضيف: "كما يعتمد ذلك أيضا على كيفية تنفيذ الحكومة للبنية التحتية (للنطاق العريض). وإلا ستكون هناك مجموعات من الأشخاص محرومين من الوصول إلى سوق العمل".

لكن جونكويل هاكنبرج، الرئيسة العالمية للأعمال المستدامة في شركة إنفوسيس الاستشارية Infosys Consulting، ترى أنه في حين أن العمل عن بعد "يمنح الشركات القدرة على تعيين أفضل المواهب من أي مكان (...) إلا أن تحديد الأجور حسب الموقع يقوض هذا بالكامل - ويمكن أن يقوض الجهود الأوسع للوصول إلى المساواة في الأجور".

في استطلاع أجرته شركة الأبحاث Piplsay في حزيران (يونيو) شمل أكثر من سبعة آلاف بريطاني، قال نصف المستجيبين إنهم يعتقدون أن قرار فيسبوك تعديل الراتب حسب الموقع قرار عادل وأن صاحب العمل يمكن أن يستفيد أيضا، وكان من رأي الثلث أنه غير عادل.

هناك أيضا مسألة تأثير سياسة العمل الجماعي من المنزل في المدن الكبيرة متعددة الثقافات والمكلفة في كثير من الأحيان، مثل لندن أو نيويورك، ومراكز التكنولوجيا، مثل وادي السيليكون. هل سيؤدي إغراء العمل من المنزل، حتى لو لم يكن يعني خفض الأجر، إلى نزوح جماعي؟

تقول ليندا جراتون، أستاذة ممارسة الإدارة في كلية لندن للأعمال، إن ذلك غير واضح حتى الآن. تعتقد أن من الأرجح أن يعمل كثير من الناس من المنزل لبعض الوقت، بدلا من معظم الوقت. ستكون المكاتب "أماكن للتواصل الاجتماعي، وإيجاد لقاءات الصدفة والسلوك الخامل العام"، كما تقول، بينما سيكون المنزل مكانا للعمل الأكثر تركيزا وتكثيفا.

تضيف أن مثل هذا التحول سيثير أسئلة مهمة حول الغرض من المكاتب - والمدن في الواقع.