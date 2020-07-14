بولسونارو .. هل يفعل به كورونا ما فعلت الأوبئة بأسلافه

غالبا ما يصاب القادة البرازيليون بالمرض. في 1919 قتلت الإنفلونزا الإسبانية الرئيس المنتخب فرانسيسكو دي باولا رودريجيز ألفيس. فرناندو كولور دي ميلو تم عزله في 1992 بعد أن ضرب مرض الكوليرا البلاد. ديلما روسيف واجهت المصير نفسه في 2016 في خضم وباء زيكا. فيروس كوفيد - 19 الآن أصاب الرئيس جايير بولسونارو.

لكن على عكس أسلافه - مع افتراض أن الزعيم اليميني المثير للجدل سيتعافى من الفيروس مثلما تعافى بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني - ربما يصبح بولسونارو أقوى سياسيا بعد تعافيه من الجائحة.

قائد الجيش السابق أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أن نتيجة فحصه كانت إيجابية، وبأسلوب كلاسيكي جريء خلع كمامته ورفع إبهام يده لإظهار أنه ليس قلقا. "انظر فقط إلى وجهي: أنا بخير"، هذا ما قاله بولسونارو البالغ من العمر 65 عاما.

يمكن القول، لم نشهد أي رئيس آخر في تاريخ البرازيل الديمقراطي الحديث بمثل هذا التهور البالغ مع نفسه أو مع الدولة.

"لم يقتصر الأمر على أنه لم يحترم التباعد الاجتماعي عند إعطاء (المؤتمر الصحافي)، بل انتهز الفرصة لتكرار وجهة نظره المنكرة لخطورة الجائحة وفاعلية هيدروكسي كلوروكوين"، حسبما قال ماريو ماروكوني، وهو استشاري مخاطر. "ادعى أن الدواء أحدث أثرا بالفعل بين عشية وضحاها".

بولسونارو، بعد أن نجا من طعن شبه مميت في 2018، تم انتخابه بأغلبية ساحقة من شعب سئم كلا من الفساد وحكم يساري دام نحو عقدين. لكن "كابتن كورونا" - مثلما يسميه النقاد - نفى منذ فترة طويلة خطورة الجائحة.

وصف الفيروس بأنه "نوبة برد" يجب مواجهتها "رجل لرجل"، مع أن البرازيل عانت حتى الآن أكثر من 70 ألف حالة وفاة وأكثر من 1.7 مليون إصابة، محتلة بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

مثل نظيره الأمريكي، دونالد ترمب، حضر بولسونارو عديد من التجمعات دون اتخاذ الاحتياطات، ولم يستخدم كمامة إلا بعد أن أمره القاضي بذلك. واشتبك مع حكام الولايات الذين فرضوا عمليات الإغلاق. واستقال وزيران للصحة بسبب نهجه التدخلي.

مع ذلك، مقامرة بولسونارو عالية المخاطر ربما تؤتي ثمارها. إذا كان "ترمب الاستوائي"، وهو اسم آخر يعرف به أيضا، يعاني أعراضا خفيفة فقط، فسيصبح مثالا حيا على أن كوفيد - 19 ليس إلا مجرد نوبة برد، أو إنفلونزا بسيطة.

اللوم في حدوث الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد يمكن توجيهه بعد ذلك نحو الأعداء السياسيين الذين طالبوا باتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي.

ماتياس سبيكتور، من مؤسسة Fundação Getúlio Vargas للأبحاث، يقول: "بولسونارو وصل إلى السلطة راسما صورة حارس وحيد يقاتل نظاما فاسدا وينجو من الشدائد. هذه الصورة هي ما يحاول أن يجعل كوفيد - 19 يدور حولها، مصورا نفسه على أنه زعيم مسيحي معتصم بربه بدلا من العلم. صورة تردد صداها لدى كثير من البرازيليين".

بولسونارو لطالما عدها ميزة أن يكون خارج المنافسة. ولد في المناطق الداخلية في ولاية ساو باولو في 1955 لعائلة متواضعة، وانضم إلى الجيش، وارتقى إلى رتبة نقيب، ودخل السياسة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أولا بصفته عضوا في مجلس مدينة ريو دي جانيرو، ثم انتقل إلى الكونجرس في برازيليا.

أمضى أعواما كثيرة دون أن يلاحظه أحد من الناحية السياسية وحقق شهرة بفضل آرائه المتطرفة وسياسات الهوية التي لا يزال ينتهجها.

تزوج ثلاث مرات ولديه خمسة أطفال، نشأ بولسونارو كاثوليكيا لكن تم تعميده في نهر الأردن على يد قس إنجيلي قبل أربعة أعوام. وهو مستمر منذ توليه منصبه في انتقاد "الماركسية الثقافية" و"أيديولوجية الجنس" و "الاضطرابات النفسية البيئية".

"شخصية جاير بولسونارو القوية مدفوعة إلى حد ما بحقيقة أنه كان جيشا محافظا مكونا من رجل واحد لفترة طويلة في الكونجرس"، على حد قول جيرالد برانت، وهو خبير مالي أمريكي وصديق قديم قريب أيضا من ستيف بانون، مساعد ترمب السابق.

أضاف برانت: "كان عليه أن يطور أسلوب تواصل فريد جاذب للانتباه. أوجد شخصية يمكن أن تعبر كل الظروف غير المواتية".

ماريا دو روزاريو نونيس، عضوة الكونجرس التي قال بولسونارو ذات مرة إنها "لا تستحق" أن تتعرض للاغتصاب، أعربت عن أسفها لكيفية استمراره في أسلوب المواجهة هذا بصفته رئيسا. قالت: "إنه شخص، مثلما يقولون، مع معايير الإبادة الجماعية".

نهجه العدواني يهدد بتقويض الإصلاحات الاقتصادية التي انتخب لمتابعتها. على الرغم من أن وزير المالية، باولو جويديس، نفذ بعض الإجراءات، إلا أن الأجندة تعطلت إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى قدرة الرئيس غير المتناهية على الخلاف مع المشرعين.

فترة عمله في الجيش كانت تصادمية بالمثل. بحسب سجلات قضائية راجعتها "فاينانشيال تايمز"، اتهم "بسلوك غير نظامي" بعد أن أمضى أسبوعين في السجن العسكري بتهمة التمرد 1986.

منذ ذلك الحين انضم بولسونارو إلى مظاهرات، مرة على ظهر حصان، لإظهار الدعم لمحتجين أرادوا إغلاق المحكمة العليا والكونجرس، وإعادة الحكم العسكري. وهو يخضع حاليا إلى تحقيق بشأن مزاعم استغلال النفوذ أدلى بها وزير العدل السابق.

مع ذلك، لا تزال نسب تأييده عند نحو 30 في المائة. على هذا المستوى، يشير التاريخ إلى أنه سيكون قادرا على صد الجهود لإقصائه من منصبه. إجراءات العزل ضد كولور دي ميلو، وروسيف لم يتم تنفيذها إلا عندما انخفضت نسب تأييدهما إلى نحو 10 في المائة.

الإصابة بعدوى كوفيد - 19 ربما تمنح بولسونارو مناعة إضافية. ماركونيني يقول: "إذا تمكن من علاج نفسه وخرج من الحجر الصحي وهو سالم نسبيا، فإن الحادثة ستجعله أقوى سياسيا".