موسم الأرباح قد يهبط بالأسهم المرتفعة إلى الأرض

قد تواجه وول ستريت سياط ارتفاع الضرائب في وقت أقرب من الأسواق الأخرى. "أ.ب"

البيانات الاقتصادية العالمية والأمريكية تتجاوز التوقعات، وهناك تفاؤل متزايد بأن أرباح الشركات ستفعل الشيء نفسه، مع انتهاء موسم أرباح الربع الثاني في الأسابيع المقبلة.

أحد المواضيع القوية التي تدعم أسواق الأسهم منذ أسوأ حالة من الذعر الوبائي في آذار (مارس) الماضي، أن الصدمة التي تتعرض لها أرباح الشركات ستكون قصيرة. عما قريب، وفقا لهذا التصور، سيستأنف نمو صافي الدخل اتجاهه الصعودي.

بالتأكيد هذا الانتعاش من المتوقع أن يستغرق بضعة أرباع. وفقا لـ"فاكت سيت"، يتوقع المحللون انخفاضا يبلغ 21.5 في المائة في أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال العام الحالي، مصحوبا بانخفاض يبلغ 3.9 في المائة في الإيرادات. لكن في العام المقبل، من المتوقع أن تنمو الأرباح 28.2 في المائة، مع ارتفاع الإيرادات 8.5 في المائة. يعد هذا انعكاسا كبيرا في الاتجاه، حتى بالمعايير المتفائلة دائما لمعظم المحللين في وول ستريت.

مع ذلك، كثير من مراقبي السوق يعتقدون أن مثل هذه التوقعات المتفائلة تتجاهل الاحتمال الكبير بحدوث انتعاش اقتصادي بطيء وطويل الأمد. ذلك قبل الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد - 19 في عدد من الدول، الأمر الذي يزيد من التحديات التي تواجه كثير من الشركات وصافي أرباحها.

يقول فريق استراتيجية الأسهم العالمية في "سيتي"، بقيادة روبرت بوكلاند، إن الأسهم في جميع أنحاء العالم من المحتمل أن تكون عالقة خلال الأشهر الـ12 المقبلة. إنهم يوصون بانتظار تراجع الأسعار التالي، بدلا من "متابعة ارتفاع الأسواق" من المستويات الحالية.

السبب المنطقي لذلك هو أن توقعات المحللين لأرباح العام المقبل مرتفعة فوق الحد بنسبة تبلغ نحو 30 في المائة. إذا كان ذلك صحيحا، فإن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي الذي يتتبع الأسواق المتقدمة، يتم تداوله الآن بأرباح تبلغ 24 ضعفا في 2021، بدلا من 17 ضعفا التي تشير إليها تقديرات الإجماع. (حتى ذلك الرقم يبدو مرتفعا، بالنظر إلى أنه قبل أن يبدأ أي اقتصاد في عمليات الإغلاق، تم تداول المؤشر بمضاعف أرباح 15 مرة).

كان أحد المبررات لارتفاع قيمة الأسهم هو الانخفاض الكبير في عائدات السندات الحكومية وسندات الشركات طويلة الأجل، الذي يرفع قيمة التدفقات النقدية المستقبلية من خلال معدل خصم أقل. شجع احتمال انخفاض عائدات السندات - والأهم من ذلك، التوقعات بأن تكبح البنوك المركزية أي ارتفاع حاد – المستثمرين على تعزيز انكشافهم على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية على وجه الخصوص. من المتوقع أن تزدهر الشركات في هذين القطاعين بسبب تسارع الخدمات الرقمية التي تحفزها عمليات الإغلاق، والعمل من المنزل، والتباعد الاجتماعي.

لكن الجانب الآخر من هذه المسألة أن الشركات التي شهدت ارتفاع أسعار أسهمها بشكل أكبر خلال الجائحة يجب أن تتأثر بتقارير الإيرادات التي تفتقر إلى توقعات المحللين بشكل كبير.

إذا كان هناك شعور في موسم الأرباح هذا بأن الثقة بحدوث انتعاش على شكل الحرف V بالنسبة للأرباح في غير محلها، عندها سيكون التأثير على الأرجح أشد في الشركات ذات الميزانيات الضعيفة، والشركات التي تعتمد نماذج أعمالها على استئناف كامل للنشاط الاقتصادي. خلال الشهر الماضي، الشركات المدرجة في مؤشر ستنادرد آند بورز 500 التي تحمل أكبر قدر من الديون، مقارنة بالأرباح، كانت متأخرة عن الشركات المنافسة، وفقا لمقاييس مهمة.

لكن قطاعات أخرى قد لا تفلت من الأذى، بالنظر إلى غموض التوقعات والتكاليف الضخمة للتصدي للجائحة. يمكن أن تلوح في الأفق زيادات ضريبية للشركات في جميع أنحاء العالم بسبب الحاجة إلى إصلاح الميزانيات الحكومية التي أضعفها إنفاق الطوارئ. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إجمالي الدين العام للاقتصادات المتقدمة إلى ما يتجاوز 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

قد تواجه وول ستريت سياط ارتفاع الضرائب في وقت أقرب من الأسواق الأخرى. تشير الاستطلاعات إلى تأرجح نحو الحزب الديمقراطي في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر). الأسبوع الماضي، وضع المرشح الرئاسي جو بايدن خططا للتراجع عن بعض الإصلاحات الضريبية لإدارة ترمب التي أعطت أرباح الشركات دفعة كبيرة خلال العامين الماضيين.

مزيد من الزخم في هذا الصدد، بما في ذلك بذل جهد عالمي أكثر تضافرا لسد الثغرات الضريبية، يجب أن يبدد التوقعات بحدوث انتعاش كبير في الأرباح العام المقبل، بالنظر إلى أن الحكومات قد ترى في الأرباح الكبيرة دعوة مفتوحة لانتزاع حصة ضريبية أكبر. وفقا لإدارة الثروات في مورجان ستانلي، فإن القطاعات التي استفادت أكثر من غيرها من الضرائب المنخفضة واستخدام المواقع الخارجية هي التكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية - وهما من القطاعات التي حققت أداء قويا في الآونة الأخيرة.

يعتقد مايكل أروني، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز"، أن الإلغاء الكامل لتخفيضات الضرائب المفروضة على الشركات في 2018 يمكن أن يقلص أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7 - 8 في المائة، بينما يجبر على انكماش مضاعفات التقييم. وهذا ينطبق على الأسواق الأخرى أيضا.

يقول أروني إن احتمال زيادة الضرائب على أرباح الشركات، وربما أيضا على أرباح رأس المال وأرباح الأسهم، يلقي بظلاله على توقعات عائدات الأسهم في المستقبل.