"جازبروم" تتوقع أن تعود سوق الغاز إلى التوازن في الربع الرابع للعام الحالي

قال مسؤول بشركة جازبروم اليوم إن عملاق الغاز الروسي يتوقع أن تعود سوق الغاز إلى التوازن في الربع الرابع من هذا العام بعد أن وصلت الشهر الماضي إلى القاع فيما يتعلق بالأسعار، بحسب "رويترز".

وأبلغ المسؤول مؤتمرا عبر الهاتف أن صادرات جازبروم من الغاز هذا العام من المتوقع أن تبلغ 166 مليار إلى 167 مليار متر مكعب.