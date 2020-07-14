"جلوبل السعودية" تغير علامتها التجارية إلى "كامكو إنفست"

بعد اندماج بيت الاستثمار العالمي (الشركة الأم) مع شركة كامكو للاستثمار شركة استثمار إقليمية تتخذ من الكويت مقرا رئيسيا لها نهاية العام الماضي والحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة والجهات الرقابية المختصة في المملكة تم تغيير الإسم القانوني والعلامة التجارية لبيت الاستثمار العالمي السعودية (جلوبل السعودية) إلى شركة كامكو للاستثمار تماشيا مع استراتيجية المجموعة للعمل تحت علامة تجارية موحدة "كامكو إنفست".

وبهذه المناسبة صرح المهندس سفيان الزامل رئيس مجلس إدارة كامكو إنفست في السعودية "تم اعتماد العلامة التجارية الجديدة وبهذا تنضم الشركة إلى شركات المجموعة التي تحمل العلامة ذاتها في كل من الكويت ومركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى المكتب التمثيلي في اسطنبول."

وأضاف "ستواصل كامكو إنفست خدمة عملائها والإرتقاء بمستوى خدماتها وتوفير باقة اوسع من الحلول الاستثمارية لتكون الخيار المفضل للعملاء تحت إشراف هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية."

وتطرق المهندس سفيان الزامل الى أعمال الشركة وانشطتها المستقبلية، مشيرا الى ان الشركة من خلال الخبرات التي تتمتع بها والدعم من المكتب الرئيسي في الكويت مهيئة لأن تلعب دوراً محورياً في المملكة مستفيدة من تواجد المجموعة الإقليمي.

فمن ناحية إدارة الأصول تدير كامكو إنفست في السعودية صندوق كامكو للأسهم السعودية بحجم أصول يبلغ 581 مليون ريال والذي يعد ثاني أكبر صناديق الأسهم السعودية التقليدية والصندوق الأكبر المدار من قبل شركة استثمار مستقلة غير تابعة لأحد البنوك المحلية.

ورغم تحقيق الصندوق أداء سلبيا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو 2020 بنسبة 7.34% و 7.18% لفئتي الوحدات "أ" و "ب" على التوالي متأثرا بأداء السوق إلا أنه كان الأفضل أداء بين صناديق الأسهم السعودية التقليدية التي تهدف إلى تنمية رأس المال.

أما الاستثمارات المصرفية، فتساعد كامكو إنفست في السعودية عملاءها على تحقيق القيمة من خلال تواصل المستثمرين مع الفرص الاستثمارية المناسبة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستفيد من خبراتها وتواجد المجموعة الإقليمي إلى تقديم خدمات للصفقات المحلية والعالمية.

يذكر أن حجم الأصول المدارة من قبل كامكو إنفست تبلغ أكثر من 13 مليار دولار (كما في 31 ديسمبر 2019) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها خامس أكبر مدير أصول في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقرير إدارة الأصول الصادر عن وكالة موديز في سبتمبر 2019. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمار المصرفي بقيمة إجمالية تتجاوز 22.3 مليار دولار منذ إنشائها في 1998 وحتى 31 ديسمبر 2019 في أسواق رأس المال وأسواق الدين والدمج والاستحواذ.

وختم الزامل قائلاً، "بهذه المناسبة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عملائنا على ثقتهم ودعمهم المتواصلين مؤكدين لهم حرصنا الدائم على تقديم كل ما يتماشى مع طموحاتهم ويتخطى توقعاتهم".