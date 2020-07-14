مسقط ستبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج

ذكر التلفزيون العماني اليوم أن السلطنة ستبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج لكن يتعين عليهم تقديم طلب للسلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم.

وقال التلفزيون على صفحته على تويتر كذلك إن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتي ظفار ومصيرة دون أن تحدد موعدا لرفعها.

وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب "رويترز" .

ولم يحدد التلفزيون متى سيسمح للمواطنين بالسفر للخارج.