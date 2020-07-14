السوق السعودي ينهي تعاملاته على تراجع وسط سيولة هي الأدنى في 8 جلسات

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنطقة الحمراء وللجلسة الثانية على التوالي، بعدما تأثرت بتراجع قطاع البنوك بنحو 0.8 في المائة، فيما أنهى الضيف الجديد أملاك العالمية بالحد الأعلى ليغلق عند 19.36 ريالا وسط تداولات بلغت 10.3 مليون سهم وهي تعادل نحو 3 أضعاف تداولات الجلسة السابقة الجلسة الأولى بعد الإدراج .

و أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، عن إطلاق سوق المشتقات المالية نهاية أغسطس المقبل، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

و قال الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية تداول لـ "الاقتصادية"، أن هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية لا تمنع أي فئة من المشاركة بسوق المشتقات، ولكن تطلب من الأشخاص المرخص لهم عمل تحليل لمدى أهلية المستثمرين للدخول لسوق المشتقات.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7380 نقطة ليهبط المؤشر العام بنحو 32 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 4.98 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 267.9 مليون سهم، فيما تعد السيولة هي الأدنى في 8 جلسات.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، فقد تراجعت أسهم بنك الأهلي التجاري بنحو 2.6 في المائة، تلاه مصرف الراجحي 0.7 في المائة، و كذلك بنك الرياض 1.5 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم شركة أرامكو السعودية بنحو 0.15 في المائة لتغلق عند مستوى 33.35 ريالا.

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي في الصدارة أسهم شركة أملاك العالمية و كذلك شركة وفرة بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة أنعام القابضة بمكاسب 4.8 في المائة ثم أسهم شركة شمس بمكاسب تجاوزت 4.6 في المائة، وذلك من بين أسهم 51 شركة أغلقت في المنقطة الخضراء.



في المقابل، تراجعت أسهم 136 شركة، تصدرها أسهم شركة تهامة للإعلان 5.4 في المائة تلته أسهم شركة زين السعودية المتراجعة 4.7 في المائة بعد تأثر السهم بنتائج الربع الثاني والتي تراجعت بنحو النصف عن الفترة المماثلة، حيث تأثرت أعمال الشركة جراء جائحة كورونا، الا أن الشركة واصلت تسجيل صافي أرباح للربع الثامن على التوالي.