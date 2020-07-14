منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أزمة قيادة بعد انهيار المحادثات

قال دبلوماسيون اليوم إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سوف تُترك دون قيادة في مطلع الأسبوع المقبل بعد انهيار المحادثات الدبلوماسية.

ولم تتمكن الدول الأعضاء الـ57 من الموافقة أمس الاثنين على تمديد فترة ولاية أربعة من كبار المسؤولين حتى يتم اختيار خلفاء لهم في اجتماع وزاري في ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يغادر الأمين العام توماس جريمنجر منصبه يوم السبت في فيينا، إلى جانب إنجيبورج سولرون جيسلادوتير، الذي يرأس أعمال مراقبة الانتخابات والعمل المؤيد للديمقراطية في المنظمة. كما يغادر كل من هارلم ديزير، مراقب حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ ولامبرتو زانيير، الذي يراقب شؤون الأقليات القومية، بحسب "الألمانية" .

واندلع المأزق الدبلوماسي عندما منعت أذربيجان وطاجيكستان إعادة تعيين الفرنسي ديزير، الذي انتقد الوضع مرارا في كلا البلدين.

كما عارضت طاجيكستان وتركيا ولاية ثانية للأيسلندي جيسلادوتير.

وفشلت الجهود المبذولة لتمديد ولاية هؤلاء حتى ديسمبر كحل مؤقت.

وحذرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان من أن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أزمة مؤسسية".

وفي حين أن أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا ومكتب جيسلادوتير في وارسو سوف يداران على الأرجح من جانب كبار مسؤولي المنظمة في الأشهر القادمة، إلا أن عمل مسؤولي حرية الإعلام وشؤون الأقليات لا يمكن أن يتم بالكامل بواسطة فريقيهما، وفقا لقواعد المنظمة.

وقال دبلوماسي ، طالبا عدم الكشف عن هويته: "لن يتوقف شيء، لكن ذلك بالتأكيد سوف يُضعف المنظمة ... إنها فوضى كبيرة".