جيه.بي مورجان يجنب 10.5 مليار دولار لخسائر القروض مع تجاوز الربح التوقعات

جنب جيه.بي مورجان تشيز آند كو اليوم احتياطيات بحوالي 10.5 مليار دولار لتغطية موجة من التعثر المحتمل للقروض في أعقاب جائحة كوفيد-19، إذ أعلن أكبر بنك أمريكي عن انخفاض الأرباح في الربع الثاني 51 في المائة، وهو ما جاء أقل وطأة مما كان متوقعا.

وهبط صافي ربح البنك إلى 4.69 مليار دولار، بما يعادل 1.38 دولار للسهم، في ربع السنة المنتهي في 30 يونيو ، لكنه فاق تقديرات مخفضة للمحللين عند 1.04 دولار للسهم، مما دفع أسهمه للزيادة أربعة في المائة في تعاملات ما قبل فتح السوق ،بحسب "رويترز" .

وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون "بالرغم من بعض البيانات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة، والتصرف الحكومي الكبير والحاسم، لا نزال نواجه الكثير من الضبابية فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للاقتصاد".

وقال ديمون أيضا إن البنك سيواصل دفع توزيعات أرباح إذا لم "يتدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير وملحوظ".