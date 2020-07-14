الذهب يتراجع عن 1800 دولار ومخاوف كورونا تكبح الخسائر

انخفضت أسعار الذهب عن المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مع صعود العملة الأمريكية ولكن المخاوف جراء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا والتوتر بين الصين والولايات المتحدة كبح الخسائر.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المائة من 1797.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 في المائة إلى 1799.60 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وقال مايكل مكارثي من سي.ام.سي ماركتس "نرى ضغوطا على الأصول التي تنطوي على مخاطرة في ظل المعنويات والمخاوف لاسيما بشأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. لكن عكس ضعف الدولار يدفع الذهب للهبوط قليلا في الوقت الحالي خاصة في ظل أسعار قرب ذروة تسع سنوات".

وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين من أن جائحة كوفيد-19 سوف تتفاقم اذا فشلت الدول في الالتزام بمعايير وقائية صحية صارمة في حين تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 13 مليونا عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسب البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1987.91 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 832.81 دولار.

وفقدت الفضة 0.4 في المائة إلى 19.01 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2019 أمس الاثنين.