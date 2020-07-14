أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة المحفظة السعودية للأوراق المالية لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، لعدم وفاء الشركة بمتطلبات القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها.
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