البرلمان الليبي يسمح للجيش المصري بالتدخل لحماية أمن البلدين

خوّل مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري "إذا دعت الحاجة".

جاء ذلك في بيان نشره المجلس على موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب الألمانية.

وذكر البيان "أن تضافر الجهود الليبية والمصرية يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا ، إن تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها ، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين ".



وذكر البيان: "إن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية".



وأكد المجلس في بيانه على أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط وضمان عدم العبث بها لصالح من سماهم بالمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.







