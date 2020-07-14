«تسلا» تدخل قائمة العشرة الكبار في السوق الأمريكية بقيمة 321 مليار دولار

ارتفع سهم الشركة أكثر من 55 في المائة في يوليو فقط.

سجلت أسهم شركة تسلا أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس بعد صعود السهم 14 في المائة ليقترب من مستوى 1800 دولار خلال التعاملات.

ويواصل المستثمرون ضخ أموالهم في الشركة التي يقودها إيلون ماسك، حيث ارتفعت القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 321 مليار دولار وهذا يجعلها عاشر أكبر سهم في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية.

هذه المكاسب تأتي بعد إغلاق السهم عند أعلى مستوياته على الإطلاق نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسهم الشركة مرة أخرى أمس، ليصل إلى مستوى 1794.9دولار، كأعلى مستوى للجلسة.

ومنذ مطلع العام الحالي ارتفع السهم بأكثر من 300 في المائة، وخلال مطلع الشهر الحالي، أزاحت "تسلا" شركة تويوتا لتصبح أكبر مصنع سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وارتفع سهم الشركة أكثر من 55 في المائة في تموز (يوليو) فقط، بعد أن تجاوزت الشركة بسهولة قدرات التسليم في الربع الثاني، حيث قدمت نحو 90.6 ألف سيارة مقارنة بتقديرات بتسليم 72 ألف سيارة فقط.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، قال محلل لدى مورجان ستانلي، إن السعر المستهدف نراه أقل من نصف السعر الحالي، حيث نستهدف 740 دولارا من إغلاق نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك الارتفاع الكبير في السهم بعد يومين فقط من تجاوز ثروة الملياردير إيلون ماسك ثروة وارن بافيت، ليصبح سابع أغنى شخصية في العالم، وفقا لمؤشر بلومبيرج لثروات المليارديرات.

وزادت ثروة ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للعربات الكهربائية، 6.07 مليار دولار يوم الجمعة الماضي بعد قفزة 10.8 في المائة في سهم الشركة.

كانت أسهم "تسلا" قد قفزت 500 في المائة خلال العام الأخير مع زيادة مبيعات الشركة من سياراتها من الفئة الثالثة سيدان.

ومع تحقيق "تسلا" نتائج قوية، زادت التوقعات بتحقيقها أرباحا للربع الثاني من العام، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخها التي تسجل فيه أرباحا لأربعة فصول متتالية.

إلى ذلك، خفضت "تسلا" أمس سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز واي ثلاثة آلاف دولار بعد أربعة أشهر فقط من طرحها في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة كوفيد - 19، وذلك بعد تخفيضات في أيار (مايو) على الطرز 3 وإكس وإس.

وأعلنت الشركة هذا الشهر انخفاضا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام، على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميا.

ويبدأ الطراز واي الآن بسعر 49 ألفا و990 دولارا، بانخفاض 6 في المائة تقريبا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفا و990 دولارا، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت. بدأت الشركة تسليمات الطراز واي في آذار (مارس).

وفي نيسان (أبريل)، أعلنت "تسلا" تحقيق الطراز واي أرباحا، وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عاما التي تحقق فيها سيارة جديدة لها ربحا في أول ربع سنة لها.