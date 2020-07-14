وزير الطاقة ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأسواق البترولية .. التزام تام باتفاق «أوبك +»

الأمير عبدالعزيز بن سلمان

جرى أمس، اتصال هاتفي بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وإحسان إسماعيل وزير النفط العراقي.

وتركز الحديث بين الوزيرين على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول "أوبك +".

وفي نهاية الاتصال، صدر عن الوزيرين بيان صحافي مشترك جاء فيه، "تؤكد السعودية، والعراق، التزامهما التام باتفاق أوبك +".

وفي هذا الصدد، أثنى وزير الطاقة على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في حزيران (يونيو) إلى ما يقارب 90 في المائة، كما أكدت ذلك المصادر الثانوية.

وشكر الأمير عبدالعزيز، الوزير العراقي على هذا الإنجاز، وعبر عن ثقته بأن العراق سيواصل ويحسن مستوى التزامه.

من جانبه، أكد الوزير العراقي التزام العراق باتفاق "أوبك +"، مبينا أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100 في المائة ابتداء من الشهر المقبل، مع التزامه بالتعويض، خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال أيار (مايو) وحزيران (يونيو).

وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكد الوزيران أن ما تبذله الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، ستعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتعجل بتحقيق توازنها.

كما جرى أمس، اتصال هاتفي بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وتيمبيري سيلفا وزير الدولة للموارد النفطية في نيجيريا.

وتركز الحديث بين الوزيرين، على متابعة تطورات الأسواق النفطية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على النفط، وسير تنفيذ اتفاقية "أوبك +".

وفي نهاية الاتصال، صدر عن الوزيرين بيان صحافي مشترك جاء فيه، "تؤكد السعودية، ونيجيريا التزامهما التام باتفاق أوبك +".

وفي هذا الصدد، شدد وزير الطاقة، رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في الاتفاق بحصص الخفض المحددة لها، للتعجيل بعودة التوازن إلى السوق النفطية العالمية.

من جانبه، أكد الوزير النيجيري التزام بلاده باتفاق "أوبك +"، موضحا أن بلاده تدرك أن التزامها الحالي بحصتها من الخفض لا يزال دون مستوى الالتزام التام، كما أكدت ذلك المصادر الثانوية التي تراقب السوق، مبينا أن نيجيريا سترفع مستوى التزامها إلى 100 في المائة، مع التزامها بالتعويض، خلال أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو).

وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكد الوزيران أن ما تبذله الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، من جهود في اتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي أقرها الاتفاق، يصب في مصلحة تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية والتعجيل بتحقيق توازنها.