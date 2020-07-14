انكماش الناتج الصناعي التركي 20 % خلال مايو

أظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات التركي تراجع إنتاج تركيا من السيارات 5.4 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) إلى 103 آلاف و273 سيارة.

وبحسب "رويترز"، توقفت مصانع عديدة بعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة بمرض كوفيد - 19 في 11 آذار (مارس) ليبلغ الإنتاج 11 ألفا و164 سيارة في نيسان (أبريل) و63 ألفا و145 في أيار (مايو). وتصل طاقة الإنتاج السنوي في تركيا إلى نحو مليوني سيارة.

وتراجعت صادرات السيارات في حزيران (يونيو) 26.9 في المائة على أساس سنوي إلى 70 ألفا و813 سيارة، وفقا لبيانات الاتحاد، الذي قال "إن إجمالي إنتاج الأشهر الستة الأولى من العام تراجع 29.4 في المائة عنه قبل عام ليسجل 518 ألفا و727 سيارة".

كما أظهرت بيانات أمس، انكماش الإنتاج الصناعي التركي 19.9 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الحاد الناتج عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

كان من المتوقع في استطلاع أجرته "رويترز" تراجع ناتج الصناعات التحويلية 22.5 في المائة على أساس سنوي. وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 11 آذار (مارس) لتتوقف مصانع عديدة بعدها مباشرة، ما قلص الإنتاج 31.4 في المائة في نيسان (أبريل).

لكن تركيا بدأت تخفيف الإغلاق العام في أيار (مايو). ومقارنة بالشهر السابق، زاد الإنتاج الصناعي 17.4 في المائة في أيار (مايو)، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.