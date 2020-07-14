9.3 تريليون دولار إجمالي ديون الشركات في العالم .. قفزت 12 %

خلصت دراسة حديثة شملت 900 شركة كبرى إلى أن الشركات في أنحاء العالم ستتحمل أعباء ديون جديدة تصل إلى تريليون دولار في 2020، في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، تعني الزيادة غير المسبوقة قفزة 12 في المائة لإجمالي دين الشركات عالميا ليبلغ نحو 9.3 تريليون دولار، وهو ما يأتي عقب تراكم لأعوام وضع ديون الشركات التي تنوء بأثقل أعباء الدين في العالم على قدم المساواة مع ديون عديد من الدول متوسطة الحجم.

كان العام الماضي قد شهد أيضا زيادة حادة بلغت 8 في المائة حفزتها صفقات اندماج واستحواذ واقتراض الشركات لتمويل إعادة شراء أسهم وتوزيع أرباح. لكن قفزة العام الجاري ستكون لسبب مختلف تماما - صيانة السيولة في ظل استنزاف الفيروس للأرباح.

وقال سيث ماير، مدير المحفظة في شركة جوناس هندرسون التي أعدت التحليل من أجل مؤشر جديد لديون الشركات، "غير كوفيد كل شيء .. أصبح الأمر يتعلق بالحفاظ على رأس المال وبناء ميزانية عمومية حصينة".

طرقت الشركات أسواق السندات لتدبير 384 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو)، وتشير تقديرات ماير إلى أن الأسابيع الأخيرة سجلت رقما قياسيا جديدا في عمليات إصدار الدين من قبل شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة.

وفي آذار (مارس)، أوصدت أسواق الإقراض أبوابها في وجه الجميع باستثناء الشركات الأكثر موثوقية، لكنها فتحتها على مصراعيها من جديد من خلال برامج طارئة لشراء سندات الشركات من بنوك مركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

وتدين بالفعل الشركات التي يشملها مؤشر الديون الجديد بأكثر مما كانت تدين به في 2014 بنحو 40 في المائة، ويتجاوز نمو الدين نموا في الأرباح بفارق كبير.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لنفس مجموعة الشركات الـ(900) 9.1 في المائة إلى 2.3 تريليون دولار. وبلغت نسبة الديون إلى التمويل المقدم من المساهمين مستوى غير مسبوق عند 59 في المائة في 2019، في حين ارتفعت أيضا نسبة الربح المخصص لخدمة الديون إلى ذروة جديدة.

وتدين الشركات الأمريكية بالنصف تقريبا من دين الشركات العالمية برصيد يبلغ 3.9 تريليون دولار، حيث شهدت أسرع وتيرة زيادة في الأعوام الخمسة الأخيرة مقارنة بأي اقتصاد كبير باستثناء سويسرا، إذ كانت هناك موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى.

وتحل ألمانيا في المركز الثاني بديون تبلغ 762 مليار دولار. ولديها هي الأخرى ثلاث من كبرى الشركات المثقلة بالدين في العالم، بما في ذلك صاحبة الصدارة عالميا "فولكسفاجن" التي يضعها دين يبلغ 192 مليار دولار غير بعيد عن دول مثل جنوب إفريقيا والمجر، لكن تضخم دينها يرجع إلى وحدة تمويل السيارات.

في المقابل، ليس على ربع الشركات التي يشملها المؤشر الجديد أي ديون على الإطلاق، وبعضها لديه احتياطيات نقدية هائلة. ويبلغ أكبر هذه الاحتياطيات 104 مليارات دولار وهو لـ"ألفابت" مالكة "جوجل".

وقال ماير إن أسواق الائتمان لا تزال تفصلها مسافة عن العودة إلى أوضاع ما قبل كوفيد والتهديد الراهن الذي يشكله الفيروس، ولا سيما قفزات أعداد حالات الإصابة في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وهو ما يظل مبعث القلق الرئيس لدى المستثمرين.

وقال "يصب كل ذلك في اتجاه توقعات أكثر صعوبة مما كنا نتصور قبل شهرين".

وكانت جيتا غوبيناث، كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، قد حثت الحكومات الجمعة الماضي، على التحول إلى دعم «شبيه بحقوق الملكية» - بدلا من الدعم الذي يركز على القروض - في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس كورونا ضررا مستمرا بالشركات.

وقالت غوبيناث، إن المدى الهائل للصدمة يعني أن مزيدا من الشركات ستفلس مع معاناتها انخفاض الإيرادات لأشهر كثيرة. مشيرة إلى أن الدعم الحكومي على صورة قروض سيثقل كاهل تلك الشركات بدين هائل، وسيكون بمنزلة ضريبة من شأنها أن تجعل من الصعب عليها الخروج من الأزمة.

وقالت «لأن هناك قضية إفلاس أكبر هنا، يتعين على الدعم الحكومي الانتقال أكثر صوب أن يصبح شبيها بحقوق الملكية على عكس الشبيه بالدين. وإلا، سينتهي الأمر بكثير من الشركات التي تخرج من هذه الأزمة بقدر هائل من فائض الدين».

وأضافت في ندوة عبر الإنترنت استضافها الصندوق بالاشتراك مع جامعة طوكيو، «إذا اتخذ الإقراض صيغة شبيهة بحقوق الملكية ... فذلك عبء أقل على الشركات. سيجعل ذلك من السهل على الشركات التعافي من الأزمة».