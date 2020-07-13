ارتفاع معدل البطالة في السويد إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2010

أظهرت بيانات مكتب خدمات التوظيف العامة في السويد الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع معدل البطالة في السويد خلال حزيران/يونيو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أوائل .2010

بلغ معدل البطالة خلال الشهر الماضي 54ر5 في المئة مقابل 10ر5 في المئة خلال أيار/مايو الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ كانون ثان/يناير 2010 عندما كان معدل البطالةة 59ر5 في المئة.

كان معدل البطالة خلال حزيران/يونيو من العام الماضي 60ر3 في المئة.

في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة العاطلين المسجلين في السويد خلال حزيران/يونيو المقبل إلى 9 في المئة مقابل 51ر8 في المئة خلال الشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ آذار/مارس .2010

كما ارتفع عدد العاطلين المسجلين خلال الشهر الماضي إلى 66ر4 مليون عاطل مقابل 39ر4 مليون عاطل خلال الشهر السابق.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما إلى 2ر13 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 2ر8 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.