إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 3.3 مليون

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و296599 حالة بزيادة 60469 حالة عن الحصر السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد 312 إلى 134884 وفاة.

وقالت المراكز الأمريكية إن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 12 يوليو تموز مقارنة بالإحصاء السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.