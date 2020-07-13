"فولكس فاجن" تعتزم تحويل شركتها لصناعة المقاعد إلى مشروع مشترك مع "بروسه"

تعتزم مجموعة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن تحويل شركة صناعة المقاعد التابعة لها "سيتك" إلى مشروع مشترك مع شركة صناعة مكونات السيارات الألمانية "بروسه فارتسويجتيله" حتى تتمكن من بيع المقاعد إلى شركات صناعة السيارات الأخرى في العالم.

وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان مشترك للشركتين القول إن "بروسه" وافقت على الاستحواذ على 50 في المئة من أسهم الكيان الجديد إلى أن يتم الانتهاء من عقود الشركة بنهاية العام الحالي.

وقال توماس شمال الرئيس التنفيذي لقطاع المكونات في فولكس فاجن إنه مع انتشار السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة سيحدث تغيير كبير في التصميم الداخلي للسيارات وستكون شركة سيتك "لاعبا عالميا" في هذا المجال من خلال الاتفاق مع بروسه.

يذكر أن فولكس فاجن تبحث منذ فترة عن شراكة ممكنة لقطاع المقاعد لديها حيث تسعى الشركة إلى تركيز استثماراتها على المجالات الأساسية لصناعة السيارات.

في الوقت نفسه تواجه شركات صناعة مكونات السيارات ضغوطا متزايدة في السنوات الأخيرة من أجل الدخول في صفقات اندماج لتكوين كيانات كبيرة قادرة على مواجهة التغيرات السريعة والجذرية في صناعة السيارات.

تمتلك شركة سيتك خمسة مصانع في ألمانيا وبولندا والصين ويعمل لديها حوالي 5 آلاف عامل.

في المقابل فإن شركة بروسه هي شركة عائلية وتضم حوالي 25 ألف عامل في مختلف أنحاء العالم. وبلغت إيراداتها خلال العام المالي الماضي 2ر6 مليار يورو (7 مليارات دولار).