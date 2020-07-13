أمين عام أوبك: سوق النفط تقترب من التوازن

قال الأمين العام لأوبك اليوم إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع تدريجي لطلب على النفط في الوقت الذي تخفف فيه الدول إجراءات الإغلاق وتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من أوبك وحلفائها.

وبحسب (رويترز) قال أمين عام أوبك محمد باركيندو خلال عرض بُث عن بعد "اتجاهات العرض والطلب هذه تساعد في تقريبنا خطوة بخطوة نحو تحقيق سوق متوازنة".