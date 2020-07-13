إنشاء شركة محلية للأستزراع المائي برأس مال 100 ألف ريال

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية الموافقة على توقيع اتفاقية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع شركة أسماك تبوك وشركة ثروات البحار وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي وفقاً لنظام الشركات السعودي تعمل في قطاع الاستزراع المائي تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة ، وتم الاتفاق بأن يكون رأس مال الشركة مائة ألف ريال (100 ألف ريال) .

علماً أن حصة شركة جازان للطاقة والتنمية قد تم تعديلها إلى ٢٥% من الشركة الجديدة. وتدفع من موردها الذاتية بدون نقل أي أصول .

ويهدف الأطراف بعد تأسيس الشركة إلى الاندماج في كيان واحد حسب التقييم الذي سوف يتم الاتفاق عليه ، بالإضافة للتفاوض مع مستثمرين (محلي أو أجنبي ) ودراسة فرص الحصول على تمويل من صناديق التنمية الحكومية أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها للتعاون والتقدم في خطة الاندماج. حيث ستسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة، وذلك من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك والروبيان عبر تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.