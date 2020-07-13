تأجيل سداد أقساط 2020 لمدة عام بقيمة 670 مليون ريال للمستفيدين من "دعم استدامة الشركات"

في إطار المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تأتي مبادرة برنامج استدامة الشركات بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل المبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020 لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لجميع الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، التي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي والصحي والصناعي) كما أن المبادرة تأتي في سياق المبادرات العاجلة التي أعدتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات وباء الجائحة حيث يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي.

وتهدف المبادرة إلى تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع لجميع الشرائح المستفيدة لدعم المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات. الجدير بالذكر أن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لجميع الشرائح المستفيدة من برنامج دعم استدامة الشركات تأتي في إطار المبادرات الحكومية التي استهدفت الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين لتخفيف الآثار الناتجة عن فيروس كورونا ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها يمكن زيارة صفحة (المبادرات الرئيسة).