الأحد القادم.. موعد بدء الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الخبير ريت

أعلنت شركة الخبير المالية عن موعد بدء الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الخبير ريت وذلك عن طريق الطرح الإضافي العام للمستثمرين اعتباراً من 28/11/1441هـ الموافق 19/7/2020م وحتى 16/12/1441هـ الموافق 6/8/2020م (10 أيام عمل).

سيتم طرح الوحدات الإضافية بسعر 8.91 ريال سعودي للوحدة (تم تقريبها لمنزلتين عشريتين). وسيكون الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق متاحاً لكافة المستثمرين سواء مالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات المخصص للموافقة على زيادة رأس مال الصندوق والذي تم في تاريخ 14/11/1441هـ الموافق 5/7/2020م أو غيرهم من المستثمرين.

يتم تخصيص الوحدات النقدية المطروحة أولاً لمالكي الوحدات المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات والراغبين بالاشتراك بالوحدات النقدية الإضافية نسبة وتناسب فيما بينهم، ومن ثم يتم تخصيص الوحدات النقدية المتبقية (إن وجدت) على بقية المستثمرين من غير مالكي الوحدات.

علماً بأنه لن يتم فرض رسوم اشتراك على مالكي الوحدات المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات في الطرح العام الإضافي. ويحق لمدير الصندوق الاشتراك في طرح الوحدات الإضافية ضمن عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال الطرح الإضافي.

وللمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على آلية التخصيص في الشروط والأحكام.

هذا وسيكون الاشتراك متاحاً من خلال الجهات المستلمة التالية:

1. الجزيرة كابيتال (الجهة المستلمة ومدير الطرح).

2. البنك السعودي الفرنسي.