خروج آخر دفعة متعافين من كورونا من أكبر مستشفى ميداني بدبي

أعلنت إمارة دبي خلو أكبر مستشفى ميداني متخصص في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا من المرضى.

وخرجت آخر دفعة من المتعافين من المستشفى اليوم الاثنين، وسط احتفاء من الطاقم الطبي والتمريضي بالمستشفى.

وقالت الدكتورة شيرين الزعابي، مديرة المستشفى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الدفعة الأخيرة من المتعافين ضمت 17 شخصا من جنسيات مختلفة، وقد أمضوا فترة العلاج في المستشفى الميداني، وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة حتى استقرت حالتهم، وتعافوا تماما من الفيروس ومضاعفاته.

وحرص الكادر الطبي والتمريضي على تقديم الورود للمتعافين، وتوديعهم بالتصفيق احتفاء بشفائهم.

وغادر أعضاء الكادر الطبي المستشفى بعد ثلاثة أشهر من العمل المتواصل، تم خلالها علاج 2300 مريضا.

وأقيم المستشفى في مجمع "دبي باركس" الترفيهي في دبي، وجرى تجهيزه لاستيعاب الأعداد المتزايدة من إصابات فيروس كورونا من مختلف الجنسيات بطاقة استيعابية 1200 سرير.