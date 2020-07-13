تراجع إنتاج تركيا من السيارات 5.4 % في يونيو

أظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات التركي تراجع إنتاج تركيا من السيارات 5.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 103 آلاف و273 سيارة، مما يشير إلى تحسن عقب انخفاضات حادة في الأشهر السابقة جراء فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "رويترز".

وتوقفت مصانع عديدة بعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في 11 مارس ليبلغ الإنتاج 11 ألفا و164 سيارة في ابريل و63 ألفا و145 في مايو . وتصل طاقة الإنتاج السنوي في تركيا إلى حوالي مليوني سيارة.

وتراجعت صادرات السيارات في يونيو 26.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 70 ألفا و813 سيارة، وفقا لبيانات الاتحاد، الذي قال إن إجمالي إنتاج الأشهر الستة الأولى من السنة تراجع 29.4 بالمئة عنه قبل عام ليسجل 518 ألفا و727 سيارة.