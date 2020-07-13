تراجع إنتاج تركيا من السيارات 5.4 % في يونيو

أظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات التركي تراجع إنتاج تركيا من السيارات 5.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 103 آلاف و273 سيارة، مما يشير إلى تحسن عقب انخفاضات حادة في الأشهر السابقة جراء فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "رويترز".
وتوقفت مصانع عديدة بعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في 11 مارس ليبلغ الإنتاج 11 ألفا و164 سيارة في ابريل و63 ألفا و145 في مايو . وتصل طاقة الإنتاج السنوي في تركيا إلى حوالي مليوني سيارة.
وتراجعت صادرات السيارات في يونيو 26.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 70 ألفا و813 سيارة، وفقا لبيانات الاتحاد، الذي قال إن إجمالي إنتاج الأشهر الستة الأولى من السنة تراجع 29.4 بالمئة عنه قبل عام ليسجل 518 ألفا و727 سيارة.
أخبار اقتصادية- عالمية
- صندوق الاستثمارات يقفز 22 مركزا بين صناديق الثروة السيادية منذ نهاية 2015.. التاسع لأول مرة
- أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- صيادون يعيدون سمكة تونة قيمتها 3 مليون دولار للمياه
- أعضاء «منظمة التجارة» يرحبون بتوسيع السعودية الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- مدير "إياتا": لا إلغاء للمقاعد في الطائرات من أجل التباعد الاجتماعي.. الآثار الاقتصادية كارثية
- إيران تفرض قيودا على البنزين.. 60 لترا للسيارة في الشهر
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- ترمب بعد ضريبة «الإنترنت»: سنرد بالمثل على «غباء ماكرون»
أضف تعليق