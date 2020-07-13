تراجع عدد الركاب في مطار فرنكفورت بنسبة 91 %

أعلنت شركة فرابورت الألمانية لتشغيل المطارات اليوم الاثنين تراجع عدد الركاب الذين استخدموا مطار فرانكفورت في ألمانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 90.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 599314 راكبا، بحسب ما نشرت "الألمانية".
وذكرت الشركة أن السبب الرئيسي وراء التراجع الحاد لعدد الركاب كان استمرار القيود المفروضة على الحركة وتراجع الطلب على السفر نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه تراجع عدد الرحلات الجوية التي استخدمت المطار خلال يونيو الماضي بنسبة 79.7 في المئة سنويا إلى 9331 رحلة إقلاعا أو هبوطا.
وأشارت الشركة الألمانية إلى تراجع إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا مطار فرانكفورت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 63.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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