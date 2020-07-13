أوصى مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بتوزيع 67,950 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019م، وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90.6 مليون سهم.
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- مجلس إدارة "أملاك" يوصي بتوزيع 67 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن 2019
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