مجلس إدارة "أملاك" يوصي بتوزيع 67 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن 2019

أوصى مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بتوزيع 67,950 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019م، وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90.6 مليون سهم.