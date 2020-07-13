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أخبار الشركات- محلية

عمومية "الشرقية للتنمية" ترفض الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الشرقية للتنمية، عدم موافقة الجمعية العامة العادية على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 20-07-2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19-07-2023م .

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