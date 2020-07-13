أمريكا تسجل نحو 60 ألف إصابة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19 في العالم، الأحد 59,747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وأظهرت البيانات أنّ إجماليّ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 3,301,820 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 135,171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).

والسبت، سجّل العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 66,528 إصابة في 24 ساعة.

ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قناعاً للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً، من اجل ان يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترمب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع داكن قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وكان ترمب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الابيض "أعتقد أنّ وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يومًا أبدًا ضدّ الأقنعة، لكنّني أعتقد بأنّ لها مكانًا وزمانًا مناسبين".

وذكرت تقارير إعلاميّة الأسبوع الماضي أنّ مساعدي ترمب توسّلوا إليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات وتخلّف الرئيس عن المرشح الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر.