عودة نشاط المراكز الترفيهية .. ومراجعة الدليل الإرشادي وتطويره

تجاوب عدد كبير من المراكز الترفيهية، مع إعلان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، معاودة نشاط المراكز الترفيهية، من خلال حملة "ترفيهنا آمن"، التي أطلقتها الهيئة أمس عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية.
وجاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الزوار، وترك مسافة آمنة بين الألعاب، إضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.
وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.
وأتاحت الهيئة الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية عبر زيارة موقعها الإلكتروني.
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