أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية استثمار الدعم لتجويد مخرجات الجامعة الإسلامية

الأمير فيصل بن سلمان خلال استقباله رئيس الجامعة الإسلامية. "واس"

استقبل الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان، رئيس الجامعة الإسلامية، إثر صدور موافقة المقام السامي بتعيينه رئيسا للجامعة.

ونوه أمير منطقة المدينة المنورة، بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم، مؤكدا أهمية استثمار هذا الدعم في تجويد مخرجات الجامعة الإسلامية وتأهيل خريجيها للإسهام في تنمية وخدمة مجتمعاتهم في أنحاء العالم.

من جانبه، أعرب الأمير ممدوح بن ثنيان، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، على ما تلقاه الجامعة الإسلامية ومنسوبيها من اهتمام ومتابعة، وعلى ما تفضل به من توجيهات ستعمل الجامعة على تحقيقها.