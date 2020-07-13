لأول مرة منذ 1998 .. الاقتصاد الكوري مرشح للانكماش 2.3 % بفعل كورونا

قال مركز أبحاث كوري أمس، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي 2.3 في المائة، على أساس سنوي في 2020، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ"الألمانية"، أكد معهد الأبحاث الاقتصادية، أنه من المتوقع أن يتراجع رابع أكبر اقتصاد في آسيا 1.7 في المائة، في النصف الأول من العام وينكمش 2.9 في المائة، في النصف الثاني، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

والتوقعات السنوية هي تقديراتها السابقة نفسها في آذار (مارس) الماضي، وسيمثل ذلك أول انكماش لاقتصاد كوريا منذ تراجعه 5.1 في المائة، في عام 1998، في أعقاب أزمة الصرف الأجنبي.

وتوقعات النمو للمعهد أقل بكثير من 0.1 في المائة، الصادرة عن بنك كوريا في حزيران (يونيو) الماضي، كما من المتوقع تراجع الإنفاق الخاص 3.7 في المائة، على أساس سنوي في 2020.

وأضاف المعهد التابع لاتحاد الصناعات الكوري وهو جماعة ضغط كبيرة في البلاد "على الرغم من جهود واسعة للتغلب على تداعيات وباء مرض كوفيد - 19 إلا أنه من الصعب للاقتصاد الكوري تفادي التباطؤ الحاد، في ظل ضعف الأساسيات الاقتصادية وتباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي".

وأكد المعهد أنه من المتوقع أن تنكمش الصادرات وهي من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي 2.2 في المائة، هذا العام، وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك اتفقت كوريا والصين على زيادة عدد الرحلات بين الدولتين هذا الشهر، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية: "إن سول وبكين اتفقتا على زيادة عدد الرحلات بين الدولتين من عشر رحلات أسبوعيا حاليا إلى 20 رحلة".

وتسير عشر شركات طيران كورية جنوبية وصينية حاليا رحلة واحدة أسبوعيا على التوالي، طبقا لإجراءات سلطات الطيران الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتشغل شركات طيران كورية حاليا ثلاثة خطوط فقط من إنشيون إلى شينيانج وشانجتشون وويهاي. وذكرت الوزارة أن هذا الشهر ستستأنف شركات الطيران الكورية خدماتها على الخطوط إلى مناطق نانجينج وجوانجتشو وشيان وشنجن. وأضافت أن كوريا تجري محادثات مع الصين لاستئناف الرحلات على ثلاثة خطوط إضافية.

يذكر أن السلطات الصحية في كوريا أعلنت أمس، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 13 ألفا و417 شخصا.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 289 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس الأول، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة يوجد 21 حالة انتقال عدوى محليا و23 حالة قادمة من الخارج.