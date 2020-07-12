267.1 مليار برميل احتياطي أرامكو من النفط بنهاية 2019 .. قفز بأعلى وتيرة في 31 عاما

قفزت احتياطيات النفط الخام لدى "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم 2.1 في المائة بما يعادل 5.5 مليار برميل بنهاية العام الماضي 2019، مسجلة مستوى قياسيا عند نحو 267.1 مليار برميل، مقابل نحو 261.5 مليار برميل بنهاية 2018، كأعلى وتيرة صعود في 31 عاما (منذ عام 1988 عندما ارتفعت 85 مليار برميل).

كما صعدت احتياطيات "أرامكو السعودية" من الغاز الطبيعي 3.2 في المائة بما يعادل 10.2 تريليون قدم مكعبة قياسية، لتبلغ نحو 324.9 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2019، مقابل 314.7 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2018، حسب بيانات الشركة ووزارة الطاقة ومنظمة "أوبك".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفعت احتياطيات "أرامكو السعودية" من النفط الخام في 2019 للعام الثالث على التوالي، حيث كانت نحو 260.8 مليار برميل بنهاية 2016، ثم ارتفعت 0.02 في المائة (0.05 مليار برميل) لتبلغ نحو 260.9 مليار برميل بنهاية 2017.

بينما ارتفعت 0.3 في المائة (0.7 مليار برميل) لتبلغ نحو 261.5 مليار برميل بنهاية 2018.

وفيما يخص الغاز الطبيعي، فتواصل احتياطيات "أرامكو السعودية" الصعود سنويا وفق البيانات المتاحة منذ عام 1979، بما يعني مواصلة الارتفاع سنويا خلال 40 عاما على التوالي.

كانت أعلى وتيرة للزيادة في احتياطيات "أرامكو السعودية" من الغاز الطبيعي قد سجلت عام 1982، عندما ارتفعت بـ43.2 تريليون قدم مكعبة قياسية، لتبلغ 114 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية العام، مقابل 70.8 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 1981 قبله.

تجدر الإشارة إلى أنه مطلع 2019، أعلنت وزارة الطاقة السعودية زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز "أرامكو السعودية" لعملية المصادقة المستقلة، التي أجرتها شركة ديجويلر آند ماكنوتن "دي آند إم" الرائدة في مجال الاستشارات.

وكانت المملكة قد أعلنت سابقا أنه بنهاية 2017 بلغت احتياطيات النفط الثابت وجودها لدى "أرامكو السعودية" 260.9 مليار برميل.

وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز "أرامكو السعودية" في نهاية 2017 بواقع 2.2 مليار برميل، لتبلغ 263.1 مليار برميل من النفط.

وكانت احتياطيات الغاز الثابت وجودها لدى "أرامكو السعودية" قبل المصادقة، 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية.

وبعد المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز "أرامكو السعودية" في نهاية 2017، بواقع 17 تريليون قدم مكعبة قياسية، لترتفع إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية.



وحدة التقارير الاقتصادية