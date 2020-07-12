"آيا صوفيا" .. ورقة أخيرة لكبح تدهور شعبية أردوغان

توجّه أردوغان نحو بناء مساجد له دوافع سياسية أكثر وضوحاً أيضاً. آيا صوفيا من الداخل.

في التاسع من تموز (يوليو) قرر "مجلس الدولة" التركي إبطال قرار وزاري صدر عام 1934 كان قد صنف "آيا صوفيا" متحفا، وجاء هذا القرار من قبل المحكمة العليا في أعقاب حملة مكثفة قام بها مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان لتحويل هذا المعلم الأثري في إسطنبول الذي يرجع تاريخه إلى نحو 1500 عام إلى مسجد، وسمح التعديل الدستوري الذي أجري في عام 2010 لأردوغان بتعيين أغلبية قضاة "المجلس" الحاليين، لذلك لم يكن القرار مفاجئا.

ومن بين جملة أسباب أخرى، يعددها سونر جاجابتاي الباحث في معهد واشنطن ومؤلف كتاب "إمبراطورية أردوغان: تركيا وسياسة الشرق الأوسط"، يرغب أردوغان على ما يبدو في المضي قدما في عملية التحويل من أجل عكس مسار التدهور المستمر الذي تشهده قاعدته الشعبية حاليا، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يمنحه هذا القرار أكثر من دفعة مؤقتة من الشعبية، وما سيفعله بالتأكيد هو تقويض صورة تركيا على الساحة الدولية كمجتمع منفتح ذي أغلبية مسلمة يعيش في سلام مع تراثه المسيحي.

بنى الإمبراطور البيزنطي يوستنيانوس الأول "آيا صوفيا" كاتدرائية مسيحية في عام 537، وفي عام 1453 حولها السلطان العثماني محمد الثاني إلى مسجد بعد فترة قصيرة من انتزاعه المدينة من البيزنطيين، وفي عام 1934 وبعد تفكك السلطنة العثمانية، حولت حكومة مصطفى كمال أتاتورك المبنى إلى متحف، وبصفته مؤسس تركيا الحديثة، كان أتاتورك يعتقد أن فتح المبنى لجميع الناس سيدعم ثورته العلمانية.

لكن في حين "أبطل" أتاتورك تصنيف "آيا صوفيا" كمسجد، قبل ما يقرب من مائة عام، يبدو أن أردوغان يريد إعادة هذا الطابع إليه من أجل تعزيز ثورته الحزبية، وهي ثورة تغلغلت باطراد في الحكومة والمساحات العامة التركية من خلال نسخته المحافظة على الإسلام، ويكتسي اتخاذ مثل هذه الخطوة في إسطنبول أهمية خاصة بالنسبة إلى أردوغان نظرا إلى الرمزية الكبيرة التي تحملها المدينة في حياته الخاصة والمهنية، فقد ولد فيها في عام 1954، وظهر على الساحة السياسية الوطنية بعد أن أصبح رئيسا للبلدية في عام 1994، مستخدما المنصب كنقطة انطلاق لمسيرته المستمرة كأقوى زعيم منتخب في تاريخ تركيا.

ومنذ أعوام كان أردوغان يرعى بناء مساجد كبيرة في إسطنبول كوسيلة لترك بصمته السياسية الراسخة فيها، ففي آذار (مارس) 2019، أشرف على افتتاح "جامع تشامليجا" المعروف بشكل غير رسمي كـ"مسجد أردوغان"، وهو مبنى ضخم تم تشييده على تلة عالية من أجل تغيير أفق المدينة المذهل بشكل دائم، كذلك، توشك الأعمال في جامع كبير آخر يدعمه أردوغان على الانتهاء، وهو مسجد وضع مع الأسف في "ساحة تقسيم" المركزية في إسطنبول التي لم تضم تاريخيا أي مسجد، هذا وستكون إعادة تحويل "آيا صوفيا" إلى معلم إسلامي بمنزلة تكملة لهذه الثلاثية الضخمة من المساجد التي تحدد الإرث في مسقط رأسه.



لكن هل ستعزز شعبيته؟



إن توجه أردوغان نحو بناء مساجد له دوافع سياسية أكثر وضوحا أيضا، فكونه قائدا شعبويا يحرص على مصالح المواطنين "ويفضلها على مصالح المهاجرين"، فلا شك أنه يهدف إلى استغلال الجدل الناتج عن عملية التحويل لدعم سردية التضحية التي غالبا ما يروج لها في أوساط قاعدته، وفي هذه الحالة ستكون رسالته "كيف يجرؤ هؤلاء العلمانيون على حرماننا نحن المسلمين المتدينين من الحرية للصلاة في "آيا صوفيا"؟

لكن من غير المرجح أن تنجح هذه الاستراتيجية، فمنذ عام 2002، فاز أردوغان بأكثر من 12 انتخابا على صعيد البلاد، وبشكل أساس بفضل النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته تركيا، ومع ذلك، فحالما بدأ الركود في عام 2018، بدأت شعبيته في التراجع، وخسر مرشحوه الذين تم اختيارهم بعناية انتخابات البلديات في إسطنبول ومدن رئيسة أخرى في عام 2019، ويعاني الاقتصاد الآن ركودا آخر بسبب الوباء العالمي الناتج عن فيروس كورونا، وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته بصورة أكثر، وبالتالي، فحتى إذا زاد تحويل "آيا صوفيا" من رصيده بضع نقاط مئوية، فمن غير المحتمل أن يستمر الدعم، وليس هناك "هدف جامع" سوى النمو الاقتصادي القوي الذي سيعيد الشعبية الأوسع التي كان يتمتع بها ذات مرة.

إذا تم تحويل المبنى بالكامل، فسيلحق ذلك ضررا كبيرا - قد يكون غير قابل للإصلاح - بصورة تركيا على الساحة الدولية، فطالما عكس إبقاء "آيا صوفيا" متحفا انفتاح تركيا، وبشكل خاص استعدادها المعلن لاحتضان ماضيها المسيحي ومواطنيها المسيحيين والدول المجاورة لها ذات الأغلبية المسيحية، وبما أن متحف "آيا صوفيا" هو المعلم الذي يزوره العدد الأكبر من السياح الأجانب في البلاد، فهو يعد من نواح عديدة الصورة العالمية لتركيا.

وبالنسبة إلى المسؤولين في واشنطن والحكومات الحليفة الأخرى الذين يدرسون الطريقة الأفضل لثني أردوغان عن سلوك هذا المسار المؤذي، من المرجح أن تجرى هذه المحادثات في المجالس الخاصة بالنظر إلى الحساسيات المحلية للمسألة، لكن إذا قررت إدارة ترمب التعليق علنا، فيجب أن يسلط تصريحها الضوء على تاريخ تركيا الطويل الذي يدعو إلى الفخر بمدى تسامحها الديني، وأن يشجع أنقرة على الابتعاد عن الخطوات الأخرى التي تقوض هذا التقليد، كما يجب حث تركيا على الحفاظ على إرث "آيا صوفيا" المتعدد الثقافات، والسماح للعامة برؤية الأيقونات الدينية التي يحتويها هذا المعلم.