"العقارية" تعيد جدولة مديونية من البنك الأهلي بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية اليوم عن توقيع اتفاقية اعادة هيكلة / جدولة مديونية مع البنك الاهلي التجاري كالتالي:

- تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل 1441-11-21 الموافق 2020-07-12

- الجهة الممولة البنك الأهلي التجاري

- أسباب إعادة جدولة التمويل لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة

- قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته اجمالي مبلغ التمويل 2,068,462,224 ريال سعودي

- مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها مدة التمويل السابقة هي 4 سنوات تستحق السداد دفعه واحدة بنهاية المدة بتاريخ 2019/05/31م.

- مدة التمويل للتسهيل رقم 1 بمبلغ 1,618,462,224 ريال سعودي بعد اعادة الجدولة هي 7 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد اول قسط في 2021/11/21م ،

- التسهيل رقم 2 بمبلغ 450,000,000 ريال سعودي يستحق السداد بتاريخ 2020/08/21م.

- الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته رهن عقاري + سند لأمر

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