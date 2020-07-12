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"العقارية" تعيد جدولة مديونية من البنك الأهلي بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال

الاقتصادية من الرياض

أعلنت الشركة العقارية السعودية اليوم عن توقيع اتفاقية اعادة هيكلة / جدولة مديونية مع البنك الاهلي التجاري كالتالي:

- تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل    1441-11-21 الموافق 2020-07-12
- الجهة الممولة    البنك الأهلي التجاري
- أسباب إعادة جدولة التمويل    لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة
- قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته    اجمالي مبلغ التمويل 2,068,462,224 ريال سعودي
- مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها    مدة التمويل السابقة هي 4 سنوات تستحق السداد دفعه واحدة بنهاية المدة بتاريخ 2019/05/31م.
- مدة التمويل للتسهيل رقم 1 بمبلغ 1,618,462,224 ريال سعودي بعد اعادة الجدولة هي 7 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد اول قسط في 2021/11/21م ،
- التسهيل رقم 2 بمبلغ 450,000,000 ريال سعودي يستحق السداد بتاريخ 2020/08/21م.
- الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته    رهن عقاري + سند لأمر
- أطراف ذات علاقة    لاتوجد أطراف ذات علاقة

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