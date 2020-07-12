السوق السعودي ينهي الجلسة بمكاسب طفيفة وسط تراجع بالسيولة

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنطقة الخضراء وسط مكاسب محدودة عند 0.2 في المائة، فيما شهدت الجلسة تراجعا في قيم السيولة وللجلسة الخامسة على التوالي.

فيما شهد قطاع التأمين عملية جني أرباح طفيفة اليوم بعد مكاسب الأسبوع الماضي والتي كانت هي الأعلى في أكثر من 3 سنوات.



وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7431 نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو 15 نقطة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 5.4 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 303.4 مليون سهم.



وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، فقد ارتفعت أسهم أرامكو السعودية بنحو 0.45 في المائة وهي الجلسة الثالث على التوالي من المكاسب، تلته أسهم مصرف الراجحي المرتفع 0.35 في المائة، و نحو 7.7 في المائة من المكاسب لأسهم شركة المراكز، في حين تراجعت أسهم شركة سابك و كذلك بنك سامبا بنحو 0.6 في المائة و 1.11 في المائة على التوالي.



أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي في الصدارة أسهم شركة شمس بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة عسير بمكاسب 7.9 في المائة ثم المراكز و العقارية بمكاسب تجاوزت 7 في المائة، وذلك من بين أسهم 109 شركات أغلقت في المنقطة الخضراء.



في المقابل، تراجعت أسهم 74 شركة، تصدرها وحدات مشاركة ريت 4.9 في المائة، تلته أسهم شركة ولاء للتأمين المتراجع 4.6 في المائة، و أسهم شركة ملاذ للتأمين 2.9 في المائة.