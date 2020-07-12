الكويت: الحكومة تطلب السماح باقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما

قالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت اليوم إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

تصريحات النائبة صفاء الهاشم جاءت بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وبحسب (رويترز) قالت في البرلمان "قانون الدين العام... تطلبون 20 مليار (دينار) لثلاثين سنة قادمة، ثمانية مليارات من أصل عشرين لتسديد عجز الميزانية الحالي" موجهة كلامها لرئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا.